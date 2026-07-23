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El invierno volvió a mostrar toda su fuerza en Santa Cruz. Las bajas temperaturas, las intensas nevadas y la formación de hielo sobre la calzada generaron durante las últimas horas un escenario complejo en distintos puntos de la provincia, obligando a desplegar un importante operativo de organismos viales, fuerzas policiales y equipos de emergencia para asistir a los conductores y mantener transitables los principales corredores.

Desde la Administración General de Vialidad Provincial informaron que, de acuerdo con el relevamiento realizado por el Distrito Vial Las Heras a las 11:00 de este jueves, continúan registrándose nevadas sobre la Ruta Provincial N.º 43, situación que obliga a extremar las medidas de seguridad al momento de circular.

Uno de los sectores más comprometidos corresponde al tramo que une Koluel Kaike con Las Heras, donde la nieve continúa cayendo y reduce considerablemente las condiciones de visibilidad y adherencia.

Momento en el que se realizaba el traslado de sal de Vialidad Nacional. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El panorama resulta aún más delicado entre Piedra Clavada y Las Heras, donde la acumulación de nieve sobre la calzada incrementa el riesgo de despistes y obliga a reducir considerablemente la velocidad de circulación.

Ante este escenario, Vialidad Provincial mantiene activos sus equipos de trabajo para preservar la transitabilidad de las rutas y garantizar el abastecimiento de insumos esenciales para afrontar la temporada invernal.

Un agente de Vialidad Nacional junto a la maquinaria. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Entre las tareas desarrolladas durante la jornada sobresale el continuo traslado de sal desde la salina hacia los distintos puestos invernales de Vialidad Nacional, material indispensable para combatir la formación de hielo sobre la carpeta asfáltica y mejorar las condiciones de circulación.

En paralelo, maquinaria pesada de Vialidad Provincial continúa desarrollando un intenso operativo de despeje de nieve sobre el corredor que une Chimen Aike con el Paso Fronterizo Monte Aymond, uno de los principales accesos terrestres entre Argentina y Chile, fundamental tanto para el transporte internacional como para el tránsito de particulares.

Las autoridades también emitieron una advertencia para quienes circulan por la Ruta Nacional N.º 3, a la altura del puente de Comandante Luis Piedra Buena. Desde la noche anterior permanece detenido sobre la mano derecha un camión que sufrió un desperfecto mecánico, motivo por el cual personal vial permanece apostado en el lugar organizando el tránsito y solicitando a los automovilistas respetar estrictamente la señalización preventiva.

El camión que quedó varado a la vera de la ruta. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Mientras tanto, las condiciones meteorológicas ya comenzaron a reflejarse en la cantidad de siniestros viales registrados durante las últimas horas.

Uno de ellos ocurrió en el sector conocido como La Lobería, a la altura del kilómetro 1.872, donde personal de la División Unidad Operativa Caminera Ramón Santos intervino tras ser alertado por automovilistas que observaron un vehículo volcado.

El furgón quedó a la vera de la ruta. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un furgón Iveco había perdido el control debido a la presencia de escarcha sobre la calzada, cruzando hacia la banquina contraria luego del despiste.El utilitario era conducido por un hombre que viajaba acompañado por otra persona con destino a Comodoro Rivadavia.

Afortunadamente, ambos ocupantes manifestaron encontrarse en buen estado de salud y rechazaron asistencia médica, ya que el accidente provocó únicamente daños materiales y no involucró a terceros.

Una camioneta de Vialidad por las rutas santacruceñas. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El episodio volvió a poner en evidencia uno de los principales riesgos del invierno santacruceño: el denominado “hielo negro”, una fina capa de escarcha prácticamente imperceptible para el conductor que reduce drásticamente la adherencia de los neumáticos y puede provocar la pérdida total del control del vehículo en cuestión de segundos.

Horas antes, durante la madrugada, otra intervención movilizó a los equipos de emergencia en Caleta Olivia. Personal de la División Cuartel 5° de Bomberos acudió al acceso sur de la Ruta Nacional N.º 3, frente al sector Bierzo, donde se había producido el vuelco de un automóvil. El operativo se desarrolló entre las 3:58 y las 4:45 de la madrugada.

El rodado quedó con sus ruedas mirando al cielo. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Una vez en el lugar, los bomberos realizaron la desconexión preventiva de la batería del vehículo para eliminar riesgos de incendio y verificaron que no existieran pérdidas de combustible u otros fluidos sobre la calzada que pudieran comprometer la seguridad de otros usuarios.

El conductor consiguió salir del habitáculo por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de rescate y posteriormente fue trasladado de manera preventiva al hospital local por personal sanitario para la realización de controles médicos.

Frente a este panorama, las autoridades reiteran una serie de recomendaciones destinadas a quienes deban viajar por las rutas santacruceñas: consultar previamente el estado de los caminos, reducir considerablemente la velocidad, evitar maniobras bruscas, incrementar la distancia de frenado, utilizar luces bajas encendidas y verificar el estado general del vehículo antes de iniciar cualquier recorrido.

También recuerdan la importancia de portar cadenas cuando las condiciones meteorológicas así lo requieran, además de llevar abrigo, alimentos, agua y un teléfono celular con batería suficiente ante eventuales demoras o contingencias.