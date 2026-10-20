Santa Cruz se consolida como un punto de referencia nacional en materia de gestión, transparencia tecnológica y políticas preventivas aplicadas a la seguridad en las rutas.

Tras una intensa agenda de trabajo que abarcó desde un plenario federal en la provincia de Córdoba hasta una exposición técnica en la Legislatura provincial, la subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), María Sanz, brindó un informe detallado a LU12 AM680, la Decana de la Patagonia. Durante la entrevista, la funcionaria repasó los logros alcanzados por el Observatorio Vial santacruceño, analizó las discusiones legislativas en curso y dejó una contundente reflexión sobre la urgencia de sostener el control estricto frente a las inconductas al volante.

El primer tramo de la entrevista estuvo centrado en las repercusiones alcanzadas durante la 106.ª Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial. En ese ámbito de debate nacional, la delegación santacruceña expuso una herramienta digital inédita que despertó el interés inmediato de otras jurisdicciones del país. “Estuvimos en la Asamblea, que fue en la provincia de Córdoba, donde estaba pautado y establecido por orden del día que la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz -a través del observatorio vial, con la presencia de Verónica Forchino– presentamos el dashboard del observatorio vial de siniestralidad de la provincia de Santa Cruz”

“Verónica les contó cómo se hacía la recolección de datos, cómo los plasmábamos y esta nueva visualización que tiene el ciudadano ingresando a la página del gobierno de la provincia de Santa Cruz, al enlace que dice observatorio vial, donde puede ver los datos de siniestralidad de los últimos 10 años, desde que se creó el observatorio en 2018 hasta ahora”, puntualizó Sanz en LU12 AM680.

La funcionaria remarcó el impacto positivo que causó este avance tecnológico entre las autoridades viales del país, destacando el valor de poner la información pública al alcance directo de la comunidad. “Esa presentación fue muy exitosa porque se presentó algo de vanguardia que no existe en el país respecto a los observatorios viales, por lo que hubo interés de otras provincias para replicarlo. La idea es que la ciudadanía pueda ingresar a los datos y filtrar por fechas, localidades y zonas. Se accede por la página oficial del Gobierno de Santa Cruz y por la de noticias de Gobierno”, explicó.

Consultado sobre el valor estratégico de este mapeo para la prevención, Sanz subrayó que los datos duros son el insumo esencial para la toma de decisiones: “Eso lo hacemos con el observatorio para poder planificar sabiendo la información y la situación actual, trabajando con la proyección que nos da la Dra. Forchino. Esa proyección nos permite definir dónde reforzar y trabajar en conjunto”.

Momento en que un auto con patente chilena en un control. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En el ámbito local, la actividad de la titular de la APSV se trasladó a la Cámara de Diputados de Santa Cruz, donde fue convocada para sentar posición sobre un proyecto normativo impulsado por la oposición que busca crear un marco regulatorio provincial. Sobre el paso por las comisiones, la entrevistada relató: “Fuimos convocados por la Comisión de Asuntos Constitucionales para emitir opinión sobre el proyecto de llamado integral provincial de prevención y mitigación del riesgo vial, presentado por el diputado Pedro Muñoz. Presentamos nuestra evaluación por escrito para que la incorporen al expediente y respondimos preguntas de otros diputados para que ahora resuelvan al respecto”.

Al abordar el contrapunto político generado por la falta de consultas previas a los organismos técnicos antes de la presentación de la iniciativa en el recinto, Sanz no ocultó su postura y detalló la propuesta llevada desde el Ejecutivo provincial. “Lo manifiesto porque lo ideal antes de hacer un proyecto es tener ese ida y vuelta previo. Nos sorprendió, pero se lo manifesté al diputado; se ofendió un poco pero después se le pasó y lo pudimos acomodar. Nosotros propusimos como contrapropuesta darle marco de ley al plan provincial permanente de seguridad vial que ya existe. Ya contamos con un plan integral, el trabajo del observatorio, y el equipamiento tecnológico como alcoholímetros y alómetros para la Policía Caminera“, aseveró.

Problemática recurrente

En otro tramo de la charla radial, la conversación derivó hacia una problemática recurrente en Río Gallegos y en los distintos municipios santacruceños: los casos de personas detectadas al volante con niveles de intoxicación alcohólica alarmantes. Frente a este flagelo, la funcionaria fue enfática sobre el valor irremplazable de la prevención y la responsabilidad individual. “Es un problema porque cuando pasan las cosas irreversibles ya no importa lo que se hizo o no; por eso la ordenanza de alcohol cero en Río Gallegos es fundamental en la prevención. Le indicamos al ciudadano que para conducir tiene que tener cero consumo de alcohol. Es indignante cuando gente joven pierde la vida o queda con secuelas por hechos de tránsito evitables. Quien tiene licencia conoce las normas y tiene la obligación de cumplirlas para una conducción segura y respetuosa de la vida del otro”, advirtió con severidad.

Un agente de la Policía Caminera, de espaldas, durante uno de los retenes. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

Sanz apuntó además contra las picardías de quienes intentan eludir la fiscalización estatal y alertó sobre la mutación de los hábitos de consumo en la sociedad actual. “Tiene que ver con la fiscalización; si no estás fiscalizando permanentemente, la gente evade los controles o busca rutas alternativas para seguir conduciendo tras consumir alcohol. Engañándonos no vamos a tener buenos resultados. Hoy el consumo de alcohol ya no es solo nocturno, sino también diurno. Para nosotros es importante que al conducir sea alcohol cero, estupefacientes cero, todo cero”, remarcó ante los micrófonos de la decana de la Patagonia.

Ante la pregunta de los periodistas sobre si el organismo trabaja de manera articulada con especialistas en el tratamiento de adicciones, la subsecretaria precisó el alcance de sus funciones: “Con los profesionales vemos la posibilidad y el enfoque de las campañas, aunque el tema de fondo excede nuestra competencia de fiscalización vial”. Finalmente, al evaluar los pasos institucionales que seguirá la iniciativa en el Poder Legislativo, Sanz dejó el cierre en manos del cuerpo parlamentario: “Eso hay que preguntárselo al diputado Muñoz. Nosotros dimos nuestra opinión y la responsabilidad de avanzar o modificar el proyecto es de los diputados en el marco de las políticas públicas de seguridad vial, que es un tema que nos atraviesa a todos diariamente”.