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El hallazgo de un hombre con un impacto de bala en la cabeza en el interior de una vivienda de Puerto San Julián en la jornada del domingo, movilizó a las fuerzas de seguridad y a la Justicia provincial, en un hecho que por estas horas suma definiciones procesales decisivas: la principal sospechosa, su pareja, fue conducida a los estrados para prestar declaración indagatoria y el magistrado interviniente resolvió de forma categórica que continúe privada de la libertad tras las rejas.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el suceso se desencadenó durante la jornada del domingo, cuando personal de la División Comisaría Segunda de Puerto San Julián acudió de urgencia a un domicilio particular tras recibir un llamado de alerta que daba cuenta de un presunto conflicto de pareja en pleno desarrollo. Al ingresar a la propiedad, los efectivos policiales se encontraron con un escenario dantesco: un hombre de 31 años yacía gravemente herido por un proyectil de arma de fuego en la zona craneal.

De inmediato se convocó al servicio de emergencias médicas, cuyo personal procedió a la evacuación y traslado urgente de la víctima hacia el nosocomio local, donde lamentablemente los profesionales de la salud confirmaron su posterior deceso.

Frente a la gravedad de lo ocurrido, las autoridades policiales procedieron a la aprehensión preventiva de la mujer que se encontraba en el lugar, identificada como la pareja del fallecido, quien quedó de inmediato a disposición de los estrados judiciales.

Personal de la Comisaría Segunda de Puerto San Julián trabajó en el hecho. FOTO: UVC NOTICIAS

En paralelo, peritos del Gabinete Criminalístico junto a efectivos de la División de Investigaciones (DDI) de Puerto San Julián preservaron la escena, logrando el secuestro del arma de fuego utilizada y de diversos elementos de prueba de vital trascendencia para el expediente, al tiempo que se tomaron las primeras declaraciones testimoniales a vecinos del sector.

Quién era la víctima

Con el correr de las horas, se conocieron detalles sobre el perfil de la víctima fatal. Fuentes consultadas por La Opinión Austral, indicaron que el hombre era una figura conocida en la localidad costera debido a su pasado en el ámbito deportivo, habiendo dado sus primeros pasos como boxeador amateur en la Escuela Municipal de Boxeo de Puerto San Julián.

Asimismo, en el plano judicial se supo que en el año 2016 había sido condenado por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de “transporte de estupefacientes”, una condena que el extinto deportista ya había purgado de forma completa tiempo atrás.

Indagatoria

El caso dio un paso determinante en la mañana de este martes, cuando la joven imputada, identificada por sus iniciales C.C. Toledo, fue trasladada bajo un estricto dispositivo de seguridad hacia la sede del Juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto San Julián. Allí fue presentada ante el juez titular, Ludovico Pío Pala, para ser sometida a la correspondiente audiencia de declaración indagatoria.

Ludovico Pio Pala, a cargo de la instrucción de la causa. FOTO: UVC NOTICIAS

Pese al hermetismo en torno a si la sospechosa prestó testimonio o decidió acogerse al derecho de guardar silencio, este medio pudo saber de forma exclusiva que, al término de la medida procesal, el magistrado dispuso que la mujer continúe detenida.

De manera paralela, la defensa oficial de la imputada presentó formalmente una solicitud de excarcelación, un recurso que actualmente se encuentra en trámite y sobre el cual la Justicia deberá expedirse en los plazos legales correspondientes.

La resolución del caso se encuentra en una instancia técnico-pericial bisagra. El foco de la instrucción judicial está puesto en el resultado de los exámenes científicos cuyas muestras fueron remitidas con máxima prioridad hacia los laboratorios especializados de Río Gallegos.

Entre estos peritajes, la prueba de la parafina (guantelete de dermoatestación) realizada a la detenida se erige como el elemento prueba fundamental y determinante para establecer con precisión científica si la joven accionó el arma de fuego durante la discusión o si el hecho obedeció a otra dinámica.