Un camión con acoplado protagonizó un principio de incendio en la mañana de este sábado en Río Gallegos, generando momentos de tensión en una estación de servicio ubicada en las inmediaciones del lugar.

El hecho se registró en la intersección de Avenida Asturias y Circunvalación, donde intervino personal de la División Cuartel 24° de Bomberos, tras recibir el alerta por la presencia de fuego en una unidad de transporte de carga.

De acuerdo a la información oficial, el siniestro se produjo a raíz de la rotura de un neumático del camión. Esta situación generó fricción entre los componentes metálicos del sistema de rodamiento, lo que derivó en la aparición de un foco ígneo en la zona del balancín interno.

El episodio encendió las alarmas debido a la cercanía con una estación de servicio, lo que incrementó el riesgo potencial en caso de que el fuego se propagara.

Una de las claves para evitar que la situación pasara a mayores fue la rápida intervención del conductor del camión y del personal de la estación de servicio, quienes actuaron de inmediato utilizando extintores portátiles.

Gracias a esta acción inicial, lograron contener el avance de las llamas hasta la llegada de los bomberos, evitando que el incendio se extendiera a otras partes del vehículo o a las instalaciones cercanas.

Minutos después arribó al sitio la unidad operativa 145 de la División Cuartel 24°, cuyos efectivos llevaron adelante las tareas técnicas necesarias para asegurar la extinción total del fuego.

El personal procedió a realizar el enfriamiento completo del sector afectado mediante una línea devanadera, una maniobra fundamental para prevenir posibles reigniciones debido a las altas temperaturas acumuladas en el eje del vehículo.

Sin heridos ni daños mayores

Tras controlar la situación, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni daños estructurales de gravedad en el camión.

El hecho fue clasificado como accidental, vinculado a una falla mecánica en el sistema de rodamiento.

Recomendaciones para transportistas

Desde el área de Bomberos se recordó la importancia de que los transportistas cuenten con extintores en condiciones y vigentes dentro de sus unidades, así como realizar controles periódicos en los sistemas de rodamiento y neumáticos.