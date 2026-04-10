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Comodoro Rivadavia, Chubut y todo un país piden justicia por Ángel López, el niño de 4 años que falleció en extrañas circunstancias.

Este viernes por la noche su papá Luis López y su pareja, “la madre del corazón” del pequeño, Lorena Andrade, encabezaron una multitudinaria marcha por las calles de Comodoro. Con desconsuelo y aún mucha tristeza, hablaron con los enviados especiales Diario Crónica de Comodoro y Crónica TV, y de otros medios, que acompañaron la jornada de protesta.

Luis López, padre de Ángel, ante los micrófonos de Crónica TV y Diario Crónica de Comodoro, en el marco de la movilización.

El dolor, la bronca y la impotencia se mezclan en cada palabra. Los padres de Ángel López rompieron el silencio y apuntaron con dureza contra el entorno en el que se encontraba el niño y contra el sistema que, aseguran, no los escuchó. Resaltaron que su hijo “nunca necesitó ayuda externa” y cuestionaron las expresiones públicas de la madre biológica.

Luis y Lorena, pidiendo justicia. Vecinos sostienen carteles con la imagen de “Angelito” y de las funcionarias apuntadas por la familia.

“Nunca necesitamos plata. Ángel comía igual, yo trabajo de empleada doméstica, él trabaja de albañil. El nene nunca fue a un comedor”, afirmaron Luis López y Lorena Andrade, desmintiendo de manera categórica una de las versiones que tomó fuerza tras el caso.

Insistieron en que el niño tenía cubiertas sus necesidades básicas y apuntaron directamente contra quienes tenían su cuidado. “Se lo dieron para que lo cuide y lo maltrató. Porque esto no es cuidado”. La indignación también alcanzó a quienes, según denuncian, intentaron responsabilizar al padre. “Dicen que yo le daba alcohol a mi hijo. Si eso fuera así, hubiera saltado en todos los estudios médicos. Siempre hice controles y nunca salió nada”, dijo, rechazando las acusaciones. “Ella misma dijo que cuando lo llevó al médico estaba perfecto. Entonces, ¿le daba alcohol o no?”, planteó.

Uno de los reclamos más fuertes estuvo dirigido al sistema judicial. Los padres aseguran que intentaron advertir situaciones irregulares, pero no obtuvieron respuestas. “Fuimos a la Justicia. Llevamos un video con el nene sufriendo y no hicieron nada“, denunciaron.

Luis, el padre, relató que nunca fue recibido por autoridades judiciales. “Nunca me recibió nadie. Nadie me quiso atender. Me dieron turno para otra semana”. Y cuestionaron la falta de controles posteriores a la entrega del menor. “La única vez que fue Protección fue cuando le dieron el nene. Después no fueron más. Le pedían fotos y la llamaban por teléfono nomás”, aseguraron.

Lorena Andrade, “madre del corazón” de Ángel, habló con Crónica TV. Apuntó contra funcionarias que pudieron haber evitado la muerte del pequeño. foto: Cristian Echeverría/ Crónica TV

“La madre vivía pagando abogados y lo dejaba sin comer a mi hijo. Lo dijo su mismo marido, reconociendo que no tenían ni para comer. Ella cambió cuatro veces de abogados y se gastó la plata ahí”, cuestionaron.

“Mi hijo nunca pasó hambre”

Otro de los puntos que generó indignación fue la versión de que el niño asistía a un comedor comunitario. Y que durante su permanencia en las Colonias de Verano, solía pedir un plato de comida adicional. “Mi hijo nunca pasó hambre cuando estuvo con nosotros. Nunca necesitó ir a un comedor“, insistieron, marcando diferencias con lo que, aseguran, ocurrió después.

Incluso señalaron que el propio entorno del menor habría dado señales de alerta. “Las cocineras decían que iba con hambre, pero con nosotros nunca le faltó nada”, remarcaron. Hubo lugar para reconstruir la vida cotidiana de Ángel antes de ser separado de su entorno. “Nosotros tenemos una casa humilde, de chapa, pero él tenía su pieza y era feliz ahí”, recordó el padre. “Le dábamos todo lo que podíamos: vacaciones, juegos, momentos. No necesitaba que nadie más se hiciera cargo de él. No tenía que ir a ninguna colonia porque Ángel tenía en mi casa todo lo que necesitaba para ser feliz”.

El padre apuntó directamente contra la pareja de la madre del niño: “Él mismo me dijo que mi hijo era un estorbo“, reveló, visiblemente afectado. Y, en un momento de quiebre emocional, expresó: “Una vez me dijo eso y yo no podía hacer nada, porque si le pegaba iba a ir preso y quizás no hubiera podido ver a mi hijo. Si yo sabía que iba a pasar todo esto, lo hubiera cagado a piñas ahí cuando habló mal de mi hijo. No me hubiera importado nada”.

También cuestionó el comportamiento de la madre tras el hecho. “¿Qué madre habla así sabiendo que su hijo está en la tumba? Se expresa como si estuviera leyendo un papel”, sostuvo.

“Yo pido justicia por mi hijo y por todos los que van a venir, porque si no se aclara esto, no se hace justicia”, finalizó el papá, quien anoche encabezó una multitudinaria marcha por el centro de Comodoro para pedir justicia.

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