Se incendió un departamento en Río Gallegos decomisado por Bonadio en la Causa Cuadernos Bomberos controlaron el fuego en un inmueble del complejo habitacional ubicado sobre la avenida San Martín. El departamento integra la nómina de propiedades decomisadas en la causa Cuadernos y aún no pasó formalmente a posesión del Estado.

Un incendio declarado en un departamento de un complejo habitacional ubicado en avenida San Martín 269, en la ciudad de Río Gallegos, generó un importante despliegue de los Bomberos durante la tarde del viernes. El inmueble afectado forma parte de las propiedades decomisadas por orden del exjuez federal Claudio Bonadio en el marco de la Causa Cuadernos, y permanece sin ocupación efectiva por parte del Estado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:15 horas y fue advertido por vecinos de la zona, quienes alertaron a los servicios de emergencia al observar una densa columna de humo proveniente de la parte posterior del complejo.

Así quedó el departamento, al fondo del predio, que se incendio el viernes a la tarde. FOTO: LEANDRO FRANCO /LA OPINIÓN AUSTRAL.

Personal de la División Cuartel Uno de Bomberos de Río Gallegos intervino de manera inmediata en el lugar. Debido a la magnitud del fuego, la dotación ejecutó un ataque combinado con líneas de 38 y 45 milímetros, lo que permitió contener y extinguir las llamas en una superficie aproximada de 60 metros cuadrados.

Una vez controlado el incendio, los efectivos realizaron tareas de remoción de escombros y enfriamiento, con el objetivo de asegurar el área y evitar una posible reactivación del foco ígneo. El operativo se desarrolló sin inconvenientes y no se registraron personas heridas, según confirmaron fuentes oficiales.

Los departamentos del fondo estaban desocupados mientras que al frente funcionaron en alquiler distintos servicios de salud. FOTO: LEANDRO FRANCO /LA OPINIÓN AUSTRAL.

Pericias

Tras la extinción total del fuego, tomó intervención la División Investigaciones Periciales Zona Sur, bajo la supervisión del oficial inspector Germán Arias, quien quedó a cargo de las actuaciones técnicas para establecer el origen del siniestro.

Bomberos publicó una foto en medio del accionar tras el fuego.

Además, personal de la Comisaría Primera colaboró en el resguardo del sector y en el ordenamiento preventivo de la circulación en las inmediaciones del complejo habitacional, una zona de alto tránsito vehicular y peatonal.

Hasta el momento, las autoridades no informaron las causas que dieron inicio al incendio, y las pericias continuarán durante las próximas horas.

Causa Cuadernos

El departamento afectado integra un complejo de cinco viviendas ubicado en avenida San Martín 269, uno de los bienes decomisados en 2019 por orden del juez Claudio Bonadio dentro de la investigación conocida como la Causa Cuadernos de las coimas. Estas propiedades, que quedaron bajo la órbita del Estado nacional pertenecían Daniel Muñoz y Víctor Manzanares, imputados vinculados a hechos de corrupción.

Las viviendas que dan al frente, estaban siendo alquiladas por distintos prestadores de servicios del rubro sanitario. La continuidad de los contratos eran encabezada por un administrador que puso la justicia. En el fondo los departamentos estaban vacíos, con las ventanas cubiertas de diarios.

Sin embargo, a más de cinco años del decomiso, varios de estos inmuebles en Río Gallegos aún no pasaron formalmente a posesión efectiva del Estado, según consta en informes oficiales. En el caso del complejo de San Martín, el Estado solo contaba con acceso parcial y la documentación dominial continúa en proceso administrativo.

En 2007, Madaco SA, la empresa que Daniel Muñoz encomendó crear al contador Víctor Manzanares, adquirió el inmueble de la avenida San Martín a Roberto Raúl López por un valor declarado en efectivo de 110.000 dólares. Según publicó La Nación, el monto real de la inversión realizada por Muñoz habría ascendido a 500.000 dólares para la compra y otros 100.000 dólares para refacciones.

Complejo de viviendas en estado de abandono en Gobernador Moyano 587, de Río Gallegos, junto a la Plaza de Agua.

Un complejo desocupado

De acuerdo con registros previos de años anteriores, los departamentos del complejo permanecen desocupados desde hace varios años, con escaso mantenimiento y signos visibles de deterioro. Algunas unidades presentan vidrios cubiertos y falta de uso prolongado, una situación que ya había sido advertida en inspecciones realizadas por organismos nacionales.