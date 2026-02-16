Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Justicia de Santa Cruz fijó el 1 de abril de 2026 como fecha de inicio del segundo juicio contra el exconcejal de Río Gallegos, Emilio Maldonado, quien ya cumple una condena de 16 años de prisión por abuso sexual. En esta nueva instancia, enfrentará cuatro nuevos casos, todos con víctimas menores de edad.

El abogado querellante Sergio Macagno, patrocinante de una de las familias denunciantes, confirmó en diálogo con LU12 AM680 que el debate oral se desarrollará en la Cámara Criminal de Río Gallegos y que la expectativa es que la pena se agrave por reincidencia.

La causa vuelve a poner en el centro de la escena a Emilio Maldonado, quien fue condenado en octubre de 2022 a 16 años de prisión por hechos similares cometidos contra dos menores. Con la condena firme —luego de que el Tribunal Superior rechazara el recurso de casación presentado por la defensa en agosto del año pasado— ahora deberá responder por cuatro nuevos casos.

Macagno explicó que estas denuncias surgieron mientras se desarrollaba el primer proceso judicial. “Cuando se estaba llevando adelante el juicio anterior, comenzaron a tomar estado público estos lamentables sucesos y otras familias se fueron animando a denunciar. Era una persona con mucha influencia y poder, no era fácil que algunos vecinos lograran la credibilidad necesaria para activar los procesos de investigación”.

Según detalló el letrado, las nuevas denuncias fueron avanzando en la etapa de instrucción hasta quedar acreditadas, lo que derivó en la fijación de la fecha de debate.

El mismo patrón

El abogado fue contundente al describir la modalidad que se repite en los nuevos hechos. “Son cuatro niñas que han sufrido lo mismo que las dos primeras víctimas por las que ya fue condenado. El promedio de edad está entre los 9 años y el mecanismo es el mismo”, detalló.

De acuerdo con la querella, Maldonado se acercaba a familias en situación de vulnerabilidad ofreciendo ayuda económica o acompañamiento personal, generando un vínculo de confianza. En este sentido, Macagno sostuvo que el exedil evitaba que intervinieran formalmente las áreas institucionales correspondientes. “Al detectar una familia con ciertas vulnerabilidades, lo que hubiera correspondido era dar apoyo institucional desde el municipio. En lugar de eso, él lo hacía en forma personal, lograba un acceso con mucha familiaridad y se aprovechó de eso”.

Emilio Maldonado durante el primer juicio en su contra. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

El abogado agregó que también utilizaba ámbitos vinculados al deporte infantil para organizar encuentros donde, según la acusación, concretaba los abusos.

“Es una vergüenza para Río Gallegos, que haya pasado con una persona que fue el más votado en su momento para concejal y que llegó a ser presidente del Concejo Deliberante”, señaló Macagno.

Testimonios en Cámara Gesell y más de 10 testigos

Las cuatro menores ya brindaron testimonio en Cámara Gesell durante la instrucción. “Se hicieron todos los procedimientos como corresponde y nos encontramos con las mismas situaciones: familias en estado de vulnerabilidad y necesidad de ayuda. Ya estamos ante seis casos: dos juzgados y cuatro que se van a juzgar”, indicó Macagno.

En el debate oral está prevista la declaración de más de 10 testigos y no se descarta la incorporación de nuevas medidas probatorias durante las audiencias.

Una de las particularidades de este segundo juicio será la citación como testigo de Julia Chalub, secretaria del área de Niñez, Adolescencia y Familia del municipio. Según explicó Macagno, la fiscalía consideró relevante su testimonio para profundizar en el rol de las áreas institucionales de protección de la infancia. “Hablar de seis familias hace presuponer que el comportamiento de esta persona tenía que haber generado alguna alerta. Quizás el testimonio de funcionarios pueda brindar elementos para ampliar la verdad sobre lo que ocurrió en aquella época”, enfatizó.

“En el debate anterior todo hacía suponer que eran dos hechos y la discusión se acotaba allí. Pero hoy hablamos de seis familias —y esperamos que no haya más—, lo que lleva a preguntarnos si este comportamiento no debió haber generado alguna alerta y si existió algún vínculo con áreas institucionales del municipio de Río Gallegos que deba ser esclarecido ante las víctimas y toda la sociedad”.

Posible agravamiento de la pena

Consultado sobre la eventual condena en caso de que se dicte sentencia condenatoria, Macagno fue prudente, aunque adelantó una postura clara: “Con estos cuatro casos y el antecedente firme, entendemos que debería adicionarse otro tanto a los 16 años que ya fue condenado”

“Como reflexión, mínimamente van a ser otros 16 años. Pero esto está sujeto a lo que se debata en el juicio y a la estrategia conjunta con la fiscalía y las otras querellas”.

El abogado confirmó que existieron conversaciones preliminares entre la defensa y la fiscalía sobre un posible juicio abreviado, pero desde la querella rechazaron esa alternativa. “No hubiera correspondido que a espaldas de la sociedad se pactara un juicio abreviado. Esto se tiene que debatir de cara a la sociedad, con todas las garantías constitucionales del acusado”, apuntó.

Debate social y prevención

Más allá del caso puntual, Macagno vinculó el proceso judicial con un debate más amplio sobre la protección de las infancias y el rol del Estado. “Las activaciones de prevención para el cuidado de las infancias deben extremarse. Hoy deberíamos debatir cómo evitar que haya otros Maldonado”, señaló.

Además, cuestionó la discusión en torno a la baja de la edad de imputabilidad que la semana pasada obtuvo media sanción en Diputados y sostuvo que el foco debe ponerse en la prevención y en políticas públicas sólidas: “La infancia es una etapa crítica. Si no fortalecemos las políticas públicas y el acompañamiento institucional, llegamos tarde. El sistema sancionatorio penal debe actuar, pero también tenemos que analizar cuál es la raíz de que haya niños y adolescentes que estén siendo utilizados por sistemas delictivos claramente organizados, ya sea por cuestiones materiales o por el tráfico y la promoción de adicciones en edades cada vez más tempranas”.

“La sanción de bajar la edad de imputabilidad para mí es un fracaso como sociedad” Sergio Macagno

Finalmente, expresó su respeto hacia las familias denunciantes y hacia aquellas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad: “¿Qué se le puede pedir a una familia que no sabe si va a poder llevar el pan a la mesa? También hay que entender ese contexto. Mi mayor respeto a las familias víctimas. Es una problemática gravísima, pero es bueno hablar de estos temas para la reflexión”.

El juicio comenzará el 1 de abril de 2026 y se extendería al menos durante dos jornadas. Será el segundo proceso oral que enfrenta Maldonado, en una causa que continúa generando fuerte impacto político y social en Río Gallegos.