Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lo que comenzó como un violento accidente de tránsito durante la madrugada del sábado terminó convirtiéndose en un problema que afectó a cientos de vecinos de Río Gallegos y que ahora tendrá importantes consecuencias económicas para el responsable del hecho. El conductor de la camioneta que impactó contra un poste de media tensión en la ría deberá afrontar el costo integral de los daños ocasionados.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada en la intersección de Almirante Brown y Masci, frente a un reconocido local gastronómico y al Club Náutico CEMA.

La magnitud del choque provocó el colapso de la estructura y dejó fuera de servicio una parte importante de la red eléctrica de la ciudad, obligando a un amplio despliegue de personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), que trabajó durante varias horas para restablecer el suministro.

El impacto provocó la interrupción del suministro eléctrico en el sector comprendido entre las calles Chiclana y Brown hasta Ramírez, y por Ramírez desde Brown hasta Peñaloza.

El estado en el que quedó la SUV. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

La falta de energía se prolongó durante varias horas y afectó tanto a viviendas particulares como a comercios, oficinas y empresas proveedoras de internet. “Desde las cuatro de la mañana nos quedamos sin luz”, relataron varios habitantes del sector afectado a La Opinión Austral, describiendo una situación que se extendió durante buena parte de la mañana.

Uno de los testimonios reflejó con claridad el impacto cotidiano del corte. “Me quedé sin luz, sin agua, sin calefacción, sin Internet. Y no todo el mundo tiene grupo electrógeno“, expresó un vecino visiblemente indignado.

Desde SPSE explicaron que el costo económico del accidente no se limita al reemplazo de la columna de hormigón destruida. Ahora se realizará una evaluación técnica y económica destinada a determinar el monto total de los perjuicios ocasionados por el siniestro.

Ese cálculo contempla múltiples variables, entre ellas el reemplazo del poste de media tensión, la reposición del tendido eléctrico y de todos los materiales dañados, las horas extraordinarias del personal, la utilización de camiones, grúas y maquinaria especializada, además de las maniobras necesarias para reconstruir la línea y normalizar el suministro.

Andrea Cantín en septiembre de 2020 como gerenta en el Hospital de Río Gallegos.

A ello se suma la energía que dejó de suministrarse durante la interrupción del servicio y los perjuicios ocasionados sobre otros sistemas que dependen directamente de la red eléctrica.

Una vez finalizada la valuación técnica, la empresa iniciará el correspondiente reclamo para recuperar los costos ocasionados por el accidente, tal como prevé la normativa vigente.

La Opinión Austral pudo confirmar que la camioneta involucrada en el siniestro figura registrada a nombre de Andrea Daniela Cantín, contadora pública e hija del exintendente de Río Gallegos Raúl Cantín.

Actualmente, Cantín se desempeña como administrativa en el Tribunal Superior de Justicia. Anteriormente ocupó el cargo de gerente Administrativo Contable y de Recursos Humanos del Hospital Regional Río Gallegos, función para la que fue designada a comienzos de 2020 con rango de Dirección Provincial durante la gestión de la entonces gobernadora Alicia Kirchner.

La deuda de la SUV a la que tuvo acceso La Opinión Austral.

No obstante, la titularidad registral del vehículo no implica por sí sola la atribución de responsabilidad definitiva, ya que ese aspecto forma parte de las actuaciones que deberán establecer las autoridades competentes.

La restitución del servicio demandó un importante despliegue técnico por parte de SPSE. Las cuadrillas especializadas debieron retirar el poste destruido, instalar una nueva estructura de media tensión, reconstruir el tendido eléctrico y efectuar diversas pruebas de seguridad antes de reenergizar completamente la línea