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La tragedia de Brianna Matulich, la adolescente de 17 años que perdió la vida de forma absurda e injusta durante los festejos de fin de año de 2023 en la capital santacruceña, no solo marcó un hito judicial definitivo en la historia de la provincia de Santa Cruz, sino que continúa latiendo con fuerza en el corazón de la comunidad de Río Gallegos. En las últimas horas, de cara a una fecha de profunda significación afectiva, su padre conmovió a la ciudadanía con una sentida carta abierta donde invita a todos a celebrar la vida y el legado de su hija.

El trágico suceso aconteció en la madrugada del 31 de diciembre de 2023, cuando Brianna caminaba junto a su hermana por el boulevard de la Autovía 17 de Octubre tras las celebraciones de fin de año.

Tal como lo informó La Opinión Austral en, en ese momento, una camioneta guiada por Esteban Adrián González -un empleado bancario que circulaba a altísima velocidad, bajo los efectos del alcohol y disputando una picada ilegal- perdió completamente el control, invadió el boulevard y embistió de lleno a las jóvenes. Brianna fue arrastrada unos 40 metros sobre el suelo, perdiendo la vida en el acto, mientras que su hermana sufrió múltiples lesiones graves. Lejos de detenerse a prestar auxilio, el conductor se dio a la fuga a toda velocidad, abandonando a las víctimas en la vía pública, aunque fue aprehendido horas más tarde por las fuerzas de seguridad.

Esteban González, antes de hablar y quebrarse durante el juicio. (FOTO:LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Aquel episodio desencadenó un reclamo interminable de justicia encabezado por la familia Matulich y respaldado masivamente por la sociedad riogalleguense. El proceso legal tuvo su corolario definitivo el 7 de mayo de 2025, cuando la Cámara Oral de Río Gallegos dictó un fallo bisagra: condenó a Esteban Adrián González a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo al hallarlo autor penalmente responsable de homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves con dolo eventual.

La calificación jurídica y la magnitud de la pena marcaron uno de los precedentes más altos y estrictos en la jurisprudencia patagónica para siniestros viales donde se comprueba el desprecio por la vida humana.

En abril del 2024, se pintó una estrella amarilla en el lugar del suceso. FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Sin embargo, más allá de la contundencia de las sentencias judiciales, las heridas del alma se curan con memoria activa. Este próximo jueves 5 de noviembre, Brianna cumpliría 20 años. En vísperas de ese aniversario tan especial, su padre, Jorge Matulich, publicó un conmovedor mensaje en las redes sociales que movilizó a vecinos, amigos e instituciones locales.

En sus líneas, redactadas con una mezcla entre la nostalgia inevitable y una inquebrantable gratitud hacia quienes los sostienen, el padre de la joven expresó la necesidad de hablar de su hija en presente. Aseguró que “aunque ya no esté físicamente con nosotros, ella sigue estando presente en cada recuerdo, en cada risa compartida y en el cariño entrañable de todos los que tuvieron la dicha de conocerl”a en Río Gallegos.

La iniciativa

Con miras a la jornada del 5 de noviembre, la familia busca honrar su vida reuniendo todo aquello que el entorno guarda de ella. La convocatoria se extendió abiertamente a sus amigos de la vida, a sus excompañeros de escuela, a quienes compartieron con ella actividades deportivas, a sus docentes e incluso a aquellos vecinos que no llegaron a tratarla en persona pero sienten el deseo de hacerle llegar un mensaje de afecto. El objetivo es conformar un homenaje sencillo donde cualquier gesto suma: una foto, una anécdota entrañable o simplemente una palabra sentida.

Los mensajes y recuerdos pueden dejarse directamente en el muro de Facebook de Jorge Matulich, en el perfil personal de Brianna —con la complicidad nostálgica de su padre, quien recordó con afecto que su hija” lo había eliminado de la red por molestoso” según recordó— o en la página comunitaria de concientización bautizada “Justicia por Brianna y Priscila”. La iniciativa busca ser el puntapié inicial para la creación de un sitio web conmemorativo que albergue de forma permanente el recuerdo de la joven.

En su carta, Jorge confesó que particularmente necesita mantener a su hija presente de forma cotidiana como la principal herramienta para seguir adelante. Asimismo, dedicó un párrafo especial de agradecimiento a la comunidad santacruceña, destacando que “a pesar de haber transcurrido más de mil días desde aquella fatídica noche de fin de año, el saludo respetuoso y la palabra de aliento de los vecinos siguen apareciendo en la calle de manera constante, constituyendo un pilar fundamental en una lucha social” que, según sus propias palabras, aún no termina.