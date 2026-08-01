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La búsqueda de César Agustín Aguilar Pérez, el vecino de 58 años desaparecido en Río Gallegos, sumó este sábado un nuevo operativo por mar en la ría local. La Prefectura Naval Argentina desplegó una embarcación para continuar con los rastrillajes en un sector considerado clave por los investigadores, mientras se mantienen las tareas coordinadas con otras fuerzas de seguridad.

Desde la zona costera de la capital santacruceña se pudo observar la salida del personal de Prefectura, que retomó la navegación con el objetivo de localizar algún elemento o indicio que permita avanzar en la investigación sobre el paradero del hombre, de quien no se tienen noticias desde hace varios días.

Pese a las condiciones climáticas, Prefectura decidió continuar con el operativo. FOTO: JOSÉ SILVA / LOA.

La presencia de la fuerza federal en aguas de la ría forma parte de un operativo que se desarrolla de manera permanente y que combina búsquedas terrestres y marítimas, adaptándose a las condiciones climáticas y al comportamiento de las mareas.

La bajamar permitió reforzar los recorridos por la línea de costa

De acuerdo con la información obtenida por La Opinión Austral, las autoridades que participan del operativo, aprovecharon el período de bajamar para intensificar los rastrillajes terrestres mediante caminatas a lo largo de la línea de costa.

Esta metodología permite inspeccionar sectores que permanecen cubiertos por el agua durante gran parte del día y que, en momentos de marea baja, quedan expuestos para una revisión más exhaustiva. Los equipos recorrieron distintos puntos de la costa en procura de encontrar rastros vinculados a la desaparición de Aguilar Pérez.

Las tareas se realizaron de forma coordinada y continuarán mientras las condiciones resulten favorables. En paralelo, la navegación sobre la ría queda sujeta a la evolución de la marea y de las variables meteorológicas.

A cuatro días de su desaparición, intensifican la búsqueda de César Aguilar con un rastrillaje marítimo. FOTO: JOSÉ SILVA/ LOA.

El mal tiempo no detuvo el operativo

A pesar de la lluvia, las bajas temperaturas y una marea que se mantuvo elevada durante parte de la jornada, la búsqueda no fue suspendida. Prefectura Naval Argentina decidió salir nuevamente con una embarcación neumática para ampliar el radio de exploración y revisar áreas de difícil acceso desde tierra.

Las condiciones meteorológicas representan una dificultad adicional para los equipos desplegados, aunque las fuerzas involucradas mantienen la continuidad de los procedimientos con el objetivo de no perder oportunidades de hallar evidencias.

En las últimas horas también se observaron rastrillajes terrestres realizados por efectivos policiales en sectores costeros de Río Gallegos, complementando el trabajo que se desarrolla sobre el agua.

Efectivos también realizaron rastrillajes por la línea de costa. FOTO: JOSÉ SILVA / LOA.

Cuál fue el último rastro de César Aguilar Pérez

La investigación mantiene como último dato certero sobre César Agustín Aguilar Pérez una serie de registros obtenidos el pasado 26 de julio. Desde entonces no se logró establecer con precisión qué ocurrió con el hombre ni cuál fue su recorrido posterior.

La búsqueda se concentra especialmente en la zona costera debido a que los últimos movimientos conocidos estuvieron vinculados a ese sector de la ciudad. Por ese motivo, gran parte de los recursos humanos y logísticos continúan enfocados en la ría y sus alrededores.

Mientras avanzan los rastrillajes, las autoridades mantienen vigente el pedido de colaboración a la comunidad para aportar cualquier información que pueda resultar útil para localizar al vecino desaparecido.

Descripción del hombre desaparecido

Según la información difundida a través del Sistema de Registro de Personas Extraviadas de Santa Cruz (SIRPEX), César Agustín Aguilar Pérez tiene 58 años, mide aproximadamente 1,70 metros de altura, posee tez morena, cabello con canas y al momento de su desaparición se encontraba afeitado.

Vestía un jean azul gastado y una campera negra con capucha. Estos datos forman parte de la descripción oficial utilizada por las fuerzas de seguridad durante los operativos de búsqueda que continúan desarrollándose en Río Gallegos.

César Agustín Aguilar Pérez, tiene 58 años.