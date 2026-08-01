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Una camioneta protagonizó un fuerte accidente durante la madrugada de este sábado en Río Gallegos al despistar y chocar contra un poste de media tensión, lo que dejó sin suministro eléctrico a un importante sector de la ciudad desde las primeras horas del día.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada frente al comercio Río Dulce, sobre la intersección de las calles Almirante Brown y Masci. Como consecuencia del impacto, el poste cayó y se interrumpió el servicio eléctrico para numerosos hogares de la zona.

La secuencia fue registrada por vecinos que advirtieron el accidente y dieron aviso a las autoridades. Las imágenes del lugar muestran la camioneta con importantes daños materiales y el poste completamente derribado sobre la vía pública.

El accidente provocó un corte de energía en varios barrios

Pocas horas después del siniestro, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) emitió un comunicado oficial confirmando que la interrupción del suministro fue consecuencia del choque.

“SPSE informa que, alrededor de las 04:30 horas, un vehículo derribó un poste de media tensión en la intersección de Almirante Brown y Masci”, indicó la empresa provincial.

Asimismo, precisó que el corte de energía eléctrica afecta “el sector comprendido por Chiclana y Brown hasta Ramírez, y por Ramírez desde Brown hasta Peñaloza”.

Desde entonces, los vecinos permanecen sin servicio mientras continúan las tareas de reparación de la infraestructura dañada.

Trabajos para reemplazar el poste

Desde la empresa provincial informaron que cuadrillas de la Guardia y del área de Redes de Energía trabajan en el lugar para reemplazar el poste destruido por el impacto.

“Personal de la Guardia y Redes de Energía trabaja en el lugar para reemplazar el poste y normalizar el suministro a la mayor brevedad posible”, señalaron desde SPSE.

La reparación demanda un importante operativo debido a que se trata de una estructura de media tensión, cuya reposición requiere retirar el poste caído, instalar uno nuevo y reconectar el tendido eléctrico bajo estrictas medidas de seguridad.

Vecinos sin luz desde la madrugada

El accidente generó complicaciones para los habitantes del sector, quienes permanecen sin electricidad desde aproximadamente las 4 de la mañana.

La falta de suministro afecta tanto a viviendas particulares como a comercios ubicados en la zona comprendida entre las calles Brown, Chiclana, Ramírez y Peñaloza, donde los trabajos de reparación continúan durante la mañana.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas que provocaron el despiste de la camioneta ni si el conductor sufrió lesiones de consideración. Tampoco se informó el tiempo estimado para la restitución total del servicio eléctrico.

Mientras avanzan las tareas de SPSE, se recomienda a los vecinos circular con precaución por el sector debido a la presencia de personal, vehículos operativos y maquinaria trabajando sobre la calzada.