Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La búsqueda de Ramón Da Silva, el peón rural desaparecido en el norte de Santa Cruz, continúa sin resultados positivos. Este domingo, la División Grupo Especial Zona Norte llevó adelante una nueva jornada de rastrillajes en la estancia La Aguada Escondida, ubicada en jurisdicción de Jaramillo, donde se concentraron los operativos para intentar dar con su paradero.

Da Silva Ramón es buscado por la Policía de Santa Cruz en Jaramillo.

Según pudo saber La Opinión Austral, las tareas se desarrollaron entre las 8 y las 20:30 y estuvieron a cargo de cinco efectivos especializados del Departamento Grupos Especiales. Durante el procedimiento, los equipos inspeccionaron distintos espejos de agua mediante una embarcación tipo kayak y realizaron maniobras de barrido en paralelo.

Además, se verificó el interior de un pozo considerado de interés mediante una cámara sumergible. Pese a los recursos desplegados y al trabajo realizado en los sectores inspeccionados, el resultado volvió a ser negativo. La dotación regresó sin novedades respecto del personal ni de los materiales utilizados.

Durante el operativo también utilizaron una cámara sumergible para inspeccionar el interior de un pozo considerado de interés.

Este nuevo despliegue se suma al operativo realizado el sábado 14 de noviembre, cuando efectivos de la División Grupo Especial Zona Norte, junto con personal de refuerzo de Zona Centro, trabajaron durante 12 horas en el mismo establecimiento rural.

En aquella oportunidad, cinco efectivos especializados recorrieron a pie las inmediaciones de espejos de agua y realizaron búsquedas subacuáticas con un grampín en seis pozos del predio. Las tareas se extendieron desde las 8 hasta las 20 y tampoco permitieron encontrar al trabajador.

Algunas de las tareas de búsqueda se realizaron a pie por zonas descampadas. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

De esta manera, los rastrillajes continúan sin novedades sobre el paradero de Da Silva, mientras la Policía de Santa Cruz mantiene activo el operativo y solicita la colaboración de la comunidad para obtener información que permita localizarlo. Quienes puedan aportar datos sobre su paradero o situación pueden comunicarse al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.

Leé más notas de La Opinión Austral