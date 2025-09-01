Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hace un poco más de dos semanas se registró un hallazgo impactante: un galpón estaba repleto de plantas de marihuana y todo hacía pensar que se trataba de un laboratorio clandestino.

Es que fueron vecinos de la ciudad de Río Gallegos quienes dieron aviso a las autoridades sobre un fuerte olor a marihuana que salía de un depósito emplazado en la calle Fagnano al 300 de la capital de Santa Cruz.

Tal como lo informó La Opinión Austral, Narcocriminalidad de la Policía de Santa Cruz, con anuencia de la Justicia Federal ingresó al lugar y más de 150 plantas de marihuana estaban siendo cultivadas y otras 50 eran estudiadas por su genética. Además, dentro de heladeras, había bolsas que contenían 15 kilos de la misma sustancia.

Mariel Borutto, jueza de Tierra del Fuego, se hizo cargo de la causa del laboratorio de marihuana.

“Es narcotráfico y es algo que vamos a combatir siempre” habían dicho desde el Ministerio de Seguridad, incluso desde la cartera de salud también remarcaron que no se estaban cumpliendo las medidas de bioseguridad, respecto de la manipulación de las plantas.

En el lugar encontraron además una prensa para obtener resina de la sustancia, algunos resquicios de cigarrillos de marihuana y algunos “porros” armados dentro de la heladera. Según pudo saberse, una Sociedad de Acciones Simplificadas (SAS) esta a cargo del lugar. Ellos trabajan con una Organización No Gubernamental (ONG) que no tenía relación con la causa en trámite pero que, en la mañana del lunes, sus integrantes prestarían declaración en calidad de testigos.

Los gendarmes realizando las pericias tras un intento de robo que hubo la semana pasada. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

El lunes después del allanamiento, se resolvió una medida cautelar para que las personas pudieran seguir regando y cuidando las plantas, mientras había una consigna policial para que registre los movimientos. Por esos días, el juez federal de Río Gallegos Claudio Vázquez se excusó y quien estuvo en su lugar fue Mariel Borruto, magistrado de Río Grande.

Cabe recordar que, durante la semana pasada, el predio fue noticia nuevamente, ya que intentaron robar. Una persona evadió la consigna policial, subió por una de las medianeras, intentó apoderarse de unas plantas de marihuana y, al no poder debido a sus dimensiones, “manoteó” algunos cogollos y escapó. Las averiguaciones de ese caso quedaron a cargo de Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

La causa estuvo impulsada por la Fiscalía Federal, a cargo de Julio Zárate y, tras los primeros informes recibidos, se realizó un allanamiento en la casa de uno de los socios de la SAS. Allí, se secuestraron anotaciones, dólares, algunos millones de pesos y euros. Además de unas plantas de la misma sustancia que quedaron a resguardo del propietario.

Las bolsas ziploc con la marihuana congelada. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

Esta mañana, en las instalaciones del Juzgado Federal, en la esquina de San Martín y Zapiola, se realizó la audiencia. Según pudo saber La Opinión Austral, los implicados fueron sobreseídos al menos en primer instancia.

En el mismo sentido, desde la Fiscalía adelantaron que pedirán una revisión de la resolución. En otras palabras, lo que en el sistema anterior, se trataba de una apelación para que la Justicia analice la prueba recolectada.