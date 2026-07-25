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Ante las declaraciones de funcionarios de la Municipalidad de Río Gallegos, quienes atribuyeron la inundación registrada en la calle Gotti a una falla en el suministro eléctrico de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), la empresa estatal emitió un comunicado en el que desmintió esa versión y sostuvo que no se ajusta a lo ocurrido.

“En primer lugar, es cierto que durante la jornada se produjo un desperfecto en una de las fases del suministro eléctrico que alimenta las bombas del sistema municipal. Sin embargo, también es cierto que, una vez recibido el aviso en la guardia operativa, personal de SPSE intervino de manera inmediata, reparando la falla y restituyendo el servicio en el menor tiempo posible”, precisaron desde Servicios Públicos.

Además, cuestionaron la interpretación realizada por el Municipio: “Pretender atribuir la inundación de la calle Gotti a ese incidente circunstancial constituye una explicación equivocada de un problema que tiene un origen estructural y que se repite hace años”.

En la misma línea, remarcaron que “cada temporada de lluvias intensas o durante los períodos de deshielo, ese sector de la ciudad vuelve a inundarse, aun sin registrarse inconvenientes en el suministro eléctrico. Esta situación evidencia que la verdadera causa del anegamiento es la inexistencia de una red de desagües pluviales adecuada para conducir el caudal de agua superficial”.

Según explicó SPSE, al no contar con un sistema pluvial, el excedente hídrico se deriva hacia la red cloacal, una infraestructura diseñada exclusivamente para transportar efluentes sanitarios y que no está preparada para recibir el gran volumen de agua generado por precipitaciones o deshielos. “La sobrecarga provoca el colapso del sistema y, como consecuencia, las inundaciones que año tras año afectan a los vecinos del sector”, enfatizaron.

En ese contexto, consideraron indispensable “informar con responsabilidad a la comunidad y evitar explicaciones que desvíen la atención de la verdadera problemática. La solución definitiva no depende de una contingencia eléctrica eventual, sino de la ejecución de las obras de infraestructura pluvial que la zona requiere desde hace tiempo”.

Seguidamente, ratificaron “su compromiso de responder con rapidez y eficiencia ante cualquier contingencia vinculada al servicio eléctrico, como ocurrió en esta oportunidad”, y aseveraron que continuarán “trabajando para garantizar la prestación del servicio con la responsabilidad que la comunidad merece”.

Para finalizar, señalaron que también resulta clave “que el debate público se base en información técnica y objetiva, ya que atribuir responsabilidades que no se corresponden con la realidad no contribuye a resolver un problema histórico que demanda soluciones de infraestructura y planificación urbana“.

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