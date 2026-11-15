Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La agrupación Estrellas Amarillas, integrada por familiares y allegados que transformaron el duelo más profundo en una lucha incansable por la prevención vial, llevó adelante un sentido acto en el centro de la capital provincial para honrar a quienes ya no están.

La convocatoria no fue una fecha más en el calendario local. En todo el planeta, cada tercer domingo de noviembre se conmemora una jornada instaurada por las Naciones Unidas para visibilizar una pandemia silenciosa que golpea con fuerza a la Argentina y, de manera particular, a las extensas rutas y calles. En Santa Cruz, donde las distancias obligan a transitar constantemente y el clima suele poner a prueba la pericia al volante, el símbolo de la estrella amarilla pintada en el pavimento o clavada al costado del camino forma parte de un paisaje tan doloroso como necesario. Cada punta de esa estrella representa valores esenciales como la memoria, la prevención, la ley, la justicia y la educación, pilares que las familias sostienen frente a la impunidad o el olvido.

Tras el encuentro presencial en la avenida San Martín, la organización trasladó su mensaje al terreno digital. A través de sus plataformas en redes sociales, Estrellas Amarillas Santa Cruz difundió un comunicado contundente con el objetivo de interpelar a toda la comunidad riogalleguense y provincial, buscando que la reflexión trascienda el círculo íntimo de los afectados.

“Hoy 3er. Domingo de noviembre, ‘Día Mundial en conmemoración y recuerdo de las víctimas de tránsito y sus familias‘”, encabezó la publicación de la entidad, marcando el sentido profundo de la jornada. En el texto, la agrupación hizo un llamado directo a la empatía ciudadana al señalar que “Estrellas Amarillas Santa Cruz invita a la reflexión: reconocer el tercer domingo de noviembre de cada año como Día Mundial en recuerdo de las víctimas del tránsito, en homenaje de las víctimas de siniestros de tránsito y sus familias”.

María Sanz, referente de Estrellas Amarillas, durante el acto. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El mensaje puso especial énfasis en la necesidad de romper el aislamiento en el que suelen quedar sumidos los hogares tras una tragedia vial, cuando se apagan los flashes de la noticia policial y comienza el largo peregrinar por los pasillos judiciales. Según expresaron desde la institución, “este reconocimiento les afirma a las víctimas y a sus familias que su pérdida es la pérdida de todos y que su sufrimiento es compartido, aunque solamente sea a través del reconocimiento de la tragedia”. La frase resuena con fuerza en una sociedad que muchas veces tiende a naturalizar los siniestros bajo el erróneo concepto de “accidentes”, cuando en la inmensa mayoría de los casos se trata de hechos evitables provocados por la imprudencia, el exceso de velocidad o el consumo de alcohol.

Lejos de quedarse únicamente en el plano emotivo, el pronunciamiento de los referentes santacruceños apuntó directamente a la responsabilidad de los poderes del Estado y a la urgencia de políticas públicas sostenidas. En su declaración, advirtieron que “el ‘Día Mundial de Conmemoración de las Víctimas del Tránsito‘ es reconocido debido a la devastación que causan las muertes por siniestros de tránsito, y la desolación que estas producen en las familias y en la sociedad”. Y agregaron una definición categórica sobre la dimensión del flagelo: “Estos graves problemas de salud pública y de desarrollo requieren una respuesta legal y social urgente”.

El cierre del mensaje difundido tras el acto en la avenida San Martín sintetizó en apenas cinco palabras la bandera que la organización levanta cada día en las escuelas, en las charlas comunitarias y en cada intervención urbana: “Respetar las normas de tránsito salva vidas…”.