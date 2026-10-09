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Susana Reina, condenada a prisión perpetua por el crimen de su esposo, el comerciante Vicente Maillo, pidió regresar a la cárcel después de que la convivencia con la mujer que la cuida durante su arresto domiciliario se volviera insostenible.

La principal condenada por el asesinato ocurrido en Río Gallegos en noviembre de 2017 obtuvo la prisión domiciliaria en julio de este año, luego de que se acreditara el delicado cuadro de salud que atraviesa por un cáncer de mama. Debido a su enfermedad, requiere cuidados especiales y un seguimiento estricto de su tratamiento médico.

Desde entonces, permanece en una vivienda particular bajo supervisión judicial y con el acompañamiento de una mujer identificada como M.G., a quien conoció en prisión y que también fue condenada años atrás en una causa por homicidio. La mujer quedó a cargo de procurar que Reina cumpliera al pie de la letra las indicaciones médicas.

Según confirmaron fuentes judiciales a La Opinión Austral, Reina pidió volver al régimen penitenciario por los problemas que mantiene con su cuidadora. La mujer habría calificado de “insoportable” la convivencia con M.G., al punto de solicitar regresar a la cárcel pese a que su prisión domiciliaria fue concedida por razones de salud.

La última aparición pública de Reina, en el juicio, junto a Carlos Telleldín. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El presente de Reina está marcado también por el deterioro físico que habría experimentado en los últimos meses. Según pudo saber este medio, su estado es muy complicado y quienes la conocen aseguran que está irreconocible.

Reina asegura que tiene el cuchillo del crimen

En medio de su situación actual, Reina volvió a sostener que fue ella quien asesinó a Vicente Maillo y aseguró que conserva el cuchillo utilizado en el crimen. También insistió en que sus hijos, José Maximiliano y Luis Gabriel Reina, no tuvieron participación en el homicidio, pese a que fueron condenados como coautores.

Vicente Maillo, comerciante asesinado en 2017. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Durante la investigación, la mujer había reconocido su responsabilidad en el hecho en un intento de desvincular a sus hijos del asesinato. Sin embargo, las condenas dictadas por la Justicia alcanzaron a los integrantes del grupo familiar involucrados en el caso.

Las condenas por el crimen de Vicente Maillo y el futuro de Susana Reina

El homicidio de Vicente Maillo, reconocido comerciante de Río Gallegos, ocurrió en noviembre de 2017 y conmocionó a Santa Cruz. La investigación determinó que el crimen estuvo relacionado con disputas en torno a la herencia familiar y terminó con varias condenas a prisión perpetua.

El panorama penal quedó definitivamente consolidado en noviembre de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario presentado por las defensas de José Maximiliano y Luis Gabriel Reina. Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible el planteo en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Con esa decisión, quedó firme la sentencia dictada por la Justicia santacruceña y posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Justicia provincial, agotándose las instancias de revisión. De esta manera, quedaron consolidadas las condenas a prisión perpetua de los hermanos Reina por su participación en el asesinato de su padrastro.

La tapa del diario La Opinión Austral del 26 de marzo del 2021.

Mientras tanto, la situación de los demás condenados permanece sin cambios. Cristian Etchebarne, señalado como autor material del homicidio, continúa alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 2, mientras que José Maximiliano y Luis Gabriel Reina permanecen detenidos en la Unidad Penitenciaria Federal Nº 15.

Pero las consecuencias judiciales del caso no terminaron con las condenas penales. En paralelo, la Justicia Civil puso fin a otra disputa que se prolongó durante nueve años y ordenó que los hermanos Reina dejaran de utilizar el apellido Maillo y recuperaran su filiación original, al concluir que no existía un vínculo biológico con la familia del comerciante asesinado.

Luis, Susana y José Reina, condenados.

La resolución abordó la identidad y el estado de familia, y puso fin a otro capítulo de la extensa disputa judicial que siguió al crimen. Tras conocerse el fallo, Natacha Schupbach, familiar de Vicente Maillo, expresó: “Después de nueve años de espera llegó el fallo que más anhelamos. Recuperar nuestra dignidad y saber que nunca más el Clan Reina podrá seguir enlodando un apellido que jamás merecieron portar”.

Ahora, casi nueve años después del asesinato que conmocionó a Río Gallegos, Susana Reina vuelve a quedar en el centro de la escena por un motivo diferente: su pedido de regresar a una unidad penitenciaria tras los conflictos de convivencia durante el arresto domiciliario. La solicitud deberá ser evaluada por las autoridades judiciales, en un contexto marcado por el delicado estado de salud de la mujer y el tratamiento médico que necesita mientras cumple su condena a prisión perpetua.