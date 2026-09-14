No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un sobrecalentamiento en el sector de calderas de la Escuela N° 66 de Puerto Deseado generó una intervención preventiva de bomberos durante la mañana de este lunes.

La situación fue controlada rápidamente, sin personas lesionadas ni daños de consideración, y no fue necesario evacuar el establecimiento.

El inconveniente se produjo por la traba de una turbina, que provocó el sobrecalentamiento de una rejilla de succión. Ante la alerta, una dotación de la División Cuartel 22° acudió al edificio para verificar las condiciones del lugar.

Los efectivos ventilaron el área y brindaron recomendaciones técnicas a la dirección para prevenir nuevos inconvenientes.

Además, se realizó una revisión del equipo junto con la Jefa de Cuartel y personal de Mantenimiento de la Municipalidad, en el marco de las tareas preventivas.

El operativo se desarrolló entre las 8:30 y las 8:55. Una vez controlada la situación, el personal regresó a la base sin novedades.

Leé más notas de La Opinión Austral