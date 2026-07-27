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Lo que comenzó como un viaje habitual por las calles de Río Gallegos terminó convirtiéndose en una escena de extrema tensión para un conductor de una aplicación de transporte. Un pasajero de 26 años fue detenido durante la noche del domingo luego de amenazar con un cuchillo al chofer que lo trasladaba y exigirle, bajo intimidaciones, que condujera a mayor velocidad.

El dramático episodio ocurrió sobre la calle Mariano Moreno al 800 y movilizó a efectivos de la División Comisaría Segunda y del Comando de Patrullas, cuya rápida intervención permitió reducir al sospechoso antes de que pudiera escapar y evitar consecuencias aún más graves para la víctima.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo establecer que todo comenzó mientras un hombre de 41 años, que trabaja como conductor de la plataforma Uber, realizaba un traslado de rutina por distintos sectores de la capital santacruceña.

Durante el recorrido, el pasajero comenzó a mostrarse agresivo. Según denunció posteriormente el conductor, el hombre empezó a insultarlo y a exigirle que aumentara la velocidad del vehículo.

La situación fue escalando rápidamente hasta transformarse en una verdadera pesadilla. En un momento del trayecto, el pasajero extrajo un cuchillo y se lo apoyó sobre el cuello al chofer mientras continuaba profiriendo amenazas.

El trabajador quedó atrapado en una situación de extrema vulnerabilidad, obligado a mantener el control del vehículo mientras intentaba preservar su integridad física frente a un agresor armado.

En medio de la tensión, el conductor advirtió la presencia de un móvil policial que patrullaba las inmediaciones. Sin perder la calma, realizó señas lumínicas con el vehículo para llamar la atención de los uniformados y pedir ayuda sin alertar al agresor.

El recurso dio resultado. Al percatarse de que el conductor intentaba advertir a la Policía, el pasajero decidió abandonar apresuradamente el automóvil e inició una fuga a pie por la calle Mariano Moreno. Sin embargo, la maniobra duró apenas unos instantes.

Personal del Comando de Patrullas, que ya había sido alertado por el Centro de Despachos, logró interceptarlo a pocos metros del lugar antes de que pudiera escapar.

Durante el procedimiento, el sospechoso entregó el cuchillo que habría utilizado para amenazar al conductor, elemento que fue inmediatamente secuestrado como parte de la investigación.

Tras ser reducido, el hombre, de 26 años, fue trasladado a la División Comisaría Segunda, donde quedó alojado preventivamente mientras se desarrollan las actuaciones judiciales correspondientes.

En paralelo, los efectivos realizaron el secuestro formal del arma blanca utilizada durante el hecho, la cual será incorporada como evidencia en la causa.

Toda la información reunida fue puesta en conocimiento de la autoridad judicial interviniente, a través de la Secretaría Penal de turno, encabezada por Elsa Pastori, desde donde se impartirán las medidas procesales que definirán la situación del detenido.