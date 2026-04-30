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La Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de aeroevacuación para asistir a un marinero del buque pesquero “API VII” que sufrió un accidente en alta mar. El hecho ocurrió a unos 157 kilómetros de Puerto Deseado, en aguas del Atlántico Sur.

El capitán del barco informó a la Autoridad Marítima que uno de los tripulantes presentaba fracturas expuestas múltiples en tibia, peroné y fémur de la pierna izquierda. El trabajador resultó herido mientras realizaba tareas a bordo.

Coordinan asistencia médica y traslado aéreo

Tras recibir el aviso, personal sanitario de la Prefectura estableció radioconsultas para indicar cómo estabilizar al herido en el buque. En paralelo, la fuerza coordinó un operativo urgente para evacuarlo.

Desde el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia despegó un avión de apoyo y un helicóptero con un médico y nadadores de rescate. La aeronave se dirigió hacia la posición del pesquero para concretar la evacuación.

Ejecutan una maniobra de rescate en alta complejidad

El helicóptero se posicionó sobre la embarcación y el equipo ejecutó una maniobra de izado para retirar al tripulante. El personal logró subir al herido y asegurar su traslado en condiciones controladas.

Durante el vuelo hacia Puerto Deseado, el paciente recibió atención médica inicial a bordo del helicóptero.

Trasladan al herido al hospital de Puerto Deseado

Al llegar al aeródromo local, una ambulancia trasladó al marinero al hospital distrital de Puerto Deseado para continuar con la atención médica.

FOTO: ALBERTO QUINTANAL

El operativo se activó luego de un primer aviso que permitió movilizar recursos aéreos y personal especializado en rescate marítimo, en un procedimiento que se desarrolló bajo coordinación de la Prefectura Naval Argentina.