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Una vivienda de la localidad de Puerto Deseado resultó gravemente afectada por una inundación provocada por una maniobra accidental durante trabajos de infraestructura. El hecho ocurrió alrededor de las 14:00 horas del miércoles 22 de julio frente a una casa ubicada en la calle Monseñor Alemán al 2053.

El damnificado relató que se encontraba en su hogar cuando observó al personal de la empresa “Berrutel Service S.R.L.” realizando tareas de colocación de un poste. Minutos después, comenzó a ingresar agua a su vivienda. Al consultar con los operarios, le confirmaron que habían dañado por error una cañería maestra de agua.

Inmediatamente se dio aviso a Servicios Públicos para cortar el suministro, pero el líquido ya había inundado gran parte de la propiedad. El agua provocó daños en:

– Freezer y heladera (el motor de esta última quedó cubierto)

– Lavarropas y termotanque eléctrico

– Un colchón de dos plazas

– Materiales de construcción: 20 placas de Durlock, pegamento y 4 bolsas de cemento

– Herramientas, muebles y ropa de cama

El responsable de la obra, proveniente de Comodoro Rivadavia, tomó contacto con el vecino y le solicitó un detalle escrito de los perjuicios para que la empresa se haga cargo. El damnificado valuó el total de los daños en $6.000.000 de pesos.

La causa quedó a disposición del Juzgado interviniente, a cargo del Dr. Sergio A. Poisson, con el fin de resguardar los derechos del afectado y formalizar el reclamo civil correspondiente.