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Río Gallegos atraviesa horas de incertidumbre por dos búsquedas que se desarrollan de manera simultánea en distintos sectores de la capital santacruceña. César Agustín Aguilar Pérez y Alfredo Abel Morales Roa permanecen desaparecidos y sus familias continúan esperando una respuesta sobre sus respectivos paraderos.

Aunque se trata de dos investigaciones diferentes y no existe información que permita vincular ambos casos, la situación genera inquietud en la comunidad. Ambos casos son seguidos por La Opinión Austral desde que se realizaron las denuncias formales, casualmente, en la misma dependencia policial: la Comisaría Sexta. En ambos operativos se desplegaron recursos para recorrer distintos puntos de la ciudad y sus alrededores, revisar posibles registros y reunir información que permita reconstruir los últimos movimientos conocidos de cada uno.

Pero hay una fecha que adquiere especial relevancia en el caso de César: este domingo se cumplen exactamente tres semanas desde la última vez que fue visto: son 21 días sin una respuesta concreta.

Durante ese tiempo, los rastrillajes se extendieron por diferentes sectores de la ciudad, tal como lo registró La Opinión Austral y el móvil de exteriores de LU12 AM680 en reiteradas oportunidades, se analizaron cámaras de seguridad y se realizaron distintas diligencias destinadas a establecer qué ocurrió después de que Aguilar Pérez salió de su vivienda.

Un agente sostiene prendas de vestir de César Aguilar que serán utilizadas para que los Canes inicien las búsquedas. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

La búsqueda no se detuvo y, durante las últimas jornadas, volvió a concentrarse en sectores costeros y en la zona de Río Chico. Sin embargo, hasta el momento no se informó su localización.

César Agustín Aguilar Pérez tiene 58 años y fue visto por última vez el 26 de julio. Desde entonces, cada jornada representa una nueva búsqueda y, al mismo tiempo, una espera que se prolonga para sus familiares.

Agentes y un sabueso de la División Canes durante un operativo. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Su descripción continúa siendo difundida con el objetivo de que cualquier persona que pueda haberlo visto aporte información. César mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura mediana, tiene tez trigueña y cabello semilargo con canas.

Son datos que pueden parecer simples, pero que en una investigación por desaparición adquieren un valor fundamental. Una persona que haya cruzado a César en la calle, lo haya visto en un vehículo, en una zona determinada o registrado casualmente con su teléfono puede tener una información que ayude a orientar un rastrillaje. Por eso, a tres semanas de su desaparición, la pregunta que permanece abierta es tan concreta como angustiante: ¿dónde está César Aguilar?

El paso de los días no disminuyó la necesidad de encontrarlo. Por el contrario, cada nueva jornada refuerza la importancia de reconstruir sus movimientos y determinar qué ocurrió después de aquella última vez en que fue visto.

Alfredo Morales Roa

En paralelo, Río Gallegos enfrenta otra búsqueda que comenzó recientemente. Alfredo Abel Morales Roa, de 81 años, permanece desaparecido desde el 7 de agosto. La Policía de Santa Cruz difundió el pedido de colaboración para intentar establecer su paradero y desde entonces se desarrollaron procedimientos en distintos sectores de la ciudad.

Alfredo Abel Morales Roa tiene 81 años de edad. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Alfredo lleva nueve días sin que se conozca dónde se encuentra. La diferencia temporal entre ambas desapariciones es significativa: mientras en el caso de César ya transcurrieron tres semanas, en el de Alfredo la búsqueda lleva poco más de una semana. Sin embargo, para las familias involucradas, cada hora transcurrida representa preocupación y la necesidad urgente de obtener información.

Personal de Prefectura Naval durante un rastrillaje acuático en busca de los dos vecinos desaparecidos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante este fin de semana se reforzaron los recursos destinados a los operativos. Personal de Protección Civil y otros entes comenzó a colaborar con la Policía de Santa Cruz, ampliando la capacidad de despliegue en los distintos sectores donde se realizan las tareas.