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Un conflicto entre una mujer y su expareja derivó en denuncias cruzadas por amenazas, daños y lesiones leves en una vivienda del barrio Güemes de Las Heras. Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio involucró también al hermano de la mujer y dejó a dos hombres con lesiones que fueron certificadas como leves.

Los hechos ocurrieron el sábado 10 de octubre por la noche y dieron lugar a dos presentaciones judiciales, en las que las partes expusieron versiones diferentes sobre lo sucedido.

La primera denuncia: insultos, amenazas y una lesión

En una de las presentaciones, el hermano de la mujer denunció que había acudido al domicilio de la expareja de ella para ayudarla a retirar muebles y otras pertenencias.

Según su relato, mientras intentaban trasladar unas sillas desde el patio de la vivienda, el hombre se presentó y comenzó a proferir insultos y expresiones intimidatorias. También afirmó que su excuñado intentó agredir físicamente a su hermana y que, al intervenir para defenderla, se produjo un forcejeo.

El denunciante aseguró que, al retirarse del lugar, advirtió que tenía un corte en la pierna izquierda. Posteriormente, fue examinado en el hospital local, donde le certificaron lesiones leves, por las que manifestó su intención de instar la acción penal.

La versión de la expareja

En una segunda denuncia, el hombre señalado en la primera presentación brindó otra versión del episodio. Manifestó que se encontraba en la parte trasera de su domicilio cuando escuchó golpes en la puerta de ingreso y gritos provenientes del exterior. Según indicó, reconoció a su expareja, quien le pidió entrar para retirar documentación de su hijo menor y otras pertenencias.

El hombre afirmó que permitió el ingreso de la mujer y que esta comenzó a retirar ropa, documentos, sillas y una mesa. Sin embargo, sostuvo que le pidió postergar el traslado de otros objetos porque debía retirarse, situación que habría generado una discusión.

De acuerdo con su denuncia, alrededor de las 22 regresó al domicilio y observó que varias personas ingresaban por el portón. Al revisar la vivienda, aseguró que la puerta de acceso estaba abierta, la cerradura había sido forzada y una ventana delantera presentaba daños en el cristal.

También señaló que el hermano de su expareja tenía un cuchillo de gran tamaño, con el que lo habría amenazado de muerte y golpeado. Además, acusó a otro familiar de propinarle golpes de puño en la cabeza y el rostro.

El hombre acudió al hospital local, donde le certificaron lesiones leves. Al igual que el otro denunciante, manifestó su intención de instar la acción penal.

Ambas presentaciones quedaron asentadas bajo las carátulas de amenazas y lesiones leves, en un caso, y daños, amenazas y lesiones leves, en el otro. Las actuaciones fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 1 y Penal Juvenil de Las Heras.