En el transcurso de los últimos días, personal de la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado llevó adelante distintos procedimientos en la zona norte de Santa Cruz, en el marco de causas judiciales vinculadas a delitos de violencia de género y estafa.

El 13 de febrero, alrededor de las 11:50 horas, efectivos de la DDI truncadense detuvieron a un hombre de 32 años que registraba una orden de captura vigente. El procedimiento se concretó en la intersección de calles Sarmiento y Pasaje Joselin Barros.

La medida se enmarca en una causa caratulada como “Lesiones Leves Doblemente Calificadas por haberse cometido contra una pareja y por mediar violencia de género, amenazas y desobediencia judicial”.

Personal de la DDI a cargo del operativo.

El expediente cuenta con la intervención del Juzgado de Instrucción N° 1 de la ciudad, a cargo del juez Marcelo Nievas Figueroa, con Secretaría Penal desempeñada por la Dra. Daniela Vargas de la Fuente.

Tras su detención, el acusado fue trasladado a la sede judicial para prestar declaración indagatoria y quedó a disposición de la Justicia interviniente.

Segundo operativo

En otro procedimiento realizado la semana pasada, el 7 de febrero cerca de las 14:00 horas, la DDI de Pico Truncado secuestró un vehículo que tenía pedido activo en el marco de una causa por estafa iniciada en Puerto Madryn, Chubut.

El operativo se desarrolló en la vía pública, sobre calle 13 de Diciembre entre Saavedra y Pueyrredón, donde los investigadores lograron individualizar un automóvil Volkswagen Gol que era requerido por la Justicia desde el 31 de mayo de 2025.

El vehículo secuestrado.

La localización del rodado fue posible tras tareas de relevamiento y consultas en sistemas nacionales, entre ellos la base de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor y el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), que confirmaron la vigencia del pedido de secuestro.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, el actual poseedor del vehículo, un hombre de 34 años, quedó a disposición de esa jurisdicción judicial, supeditado a la causa.