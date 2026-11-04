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Un hombre de 22 años fue detenido en Ushuaia luego de intentar llevarse a una alumna de 12 años del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU). El episodio ocurrió el lunes 2 de noviembre, alrededor de las 13, cuando la niña regresaba al establecimiento junto a sus compañeros después del almuerzo. El acusado fue indagado, por los delitos de grooming y amenazas.

El imputado fue identificado como Francisco Joel Sebastián Álvarez Ruiz. Según el requerimiento fiscal impulsado por el fiscal Nicolás Barone, el hombre se habría acercado a la estudiante en inmediaciones de la intersección de las calles Perito Francisco Moreno y Eduardo Daniel Iribarne.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la causa, el acusado se habría interpuesto en el camino de la menor, la habría sujetado del brazo y del hombro e intentado besarla. Mientras tanto, le habría dicho frases como “mi amor”, “vamos, vamos” y “vení conmigo”, con la intención de que lo acompañara y llevársela del lugar.

La intervención de otros estudiantes impidió que concretara su propósito. Un compañero de la niña se interpuso para protegerla, mientras que otra alumna pidió ayuda. En ese momento, la menor consiguió soltarse y correr hacia el interior del colegio.

Rompió un vidrio para ingresar a la escuela

La situación continuó dentro de la institución. Según consta en la investigación, los estudiantes buscaron ayuda y el acusado los siguió hasta el ingreso del establecimiento.

Al no permitirle entrar, habría comenzado a golpear y patear una puerta de doble hoja hasta romper uno de sus paneles vidriados. Luego introdujo una mano por la abertura para alcanzar el picaporte y consiguió ingresar al hall central.

Una vez dentro, se sentó y manifestó que quería hablar con el padre de la niña. Poco después, efectivos policiales intervinieron y procedieron a su aprehensión en el interior del establecimiento educativo.

Había una denuncia previa por grooming

La investigación también determinó que Álvarez Ruiz había viajado desde Buenos Aires dos días antes del episodio, con el propósito de encontrarse personalmente con la menor, con quien mantenía comunicaciones a través de redes sociales.

El padre de la niña ya había denunciado en julio pasado los contactos digitales que el acusado mantenía con su hija. Aquella presentación dio origen a una causa en el Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Sur, a cargo del juez Federico Vidal.

Sin embargo, según la investigación, el hombre habría continuado comunicándose con la menor pese a la denuncia. Para hacerlo, habría utilizado distintos perfiles en redes sociales y nuevas líneas telefónicas.

Además, cuando era bloqueado, habría enviado mensajes amenazantes a compañeros de colegio de la niña y a integrantes de su familia.

A raíz de estos nuevos hechos, la Justicia resolvió unificar las actuaciones en la causa que ya tramitaba ante el Juzgado de Instrucción N° 3.

Este miércoles, Álvarez Ruiz fue indagado por los delitos de grooming y amenazas, y se negó a declarar. Tras la indagatoria, su defensa formalizó un pedido de excarcelación. Actualmente continúa detenido en una comisaría local mientras el juez evalúa la postura del Ministerio Público Fiscal para definir si se le concede la libertad o permanece bajo prisión preventiva.