Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un siniestro ocurrió en el domicilio de Francisco García, un conocido profesor de pádel de Río Gallegos, ubicado en la calle Antonio Rodríguez 1321, de la capital de Santa Cruz. En cuestión de minutos, las llamas destruyeron su hogar, llevándose consigo pertenencias fundamentales: heladera, lavarropas, termotanque y otros objetos de primera necesidad. Sin embargo, lo material no es lo único que perdió: Francisco sufrió quemaduras en el rostro, los labios y el cabello, una herida visible que simboliza las secuelas físicas de un evento que pudo haber tenido consecuencias mucho más trágicas.

Francisco, conocido por todos como “Panchito“, ha dedicado gran parte de su vida a enseñar y promover el deporte en la ciudad. Su vínculo con la comunidad, especialmente con los jóvenes, lo ha convertido en una figura apreciada en el ámbito local, sobre todo dentro del circuito de pádel, donde su energía y dedicación son bien reconocidas. “Un buen pibe”, como muchos lo describen, siempre dispuesto a ayudar, a brindar una mano amiga a quien lo necesite. Ahora, irónicamente, le toca a él recibir ese mismo apoyo del que tantas veces fue generoso.

A través de un post en su cuenta de Facebook, Francisco relató la tragedia que vivió esa fatídica tarde: “Se me prendió fuego mi casa. Perdí casi todo. Lo material se recupera. Agradecido que solamente me quemé la cara, los labios y el pelo y pude salir rápido. Gracias por los mensajes y llamados. No me gusta pedir esto porque no soy materialista, el que me conoce sabe, pero lo que se pueda ayudar para poder levantarme”.

El tono humilde y sincero con el que Francisco compartió su experiencia refleja la personalidad de alguien que siempre prefirió dar antes que recibir, y que hoy, enfrentando la adversidad, se ve en la necesidad de recurrir a la generosidad de los demás. Su solicitud no es por dinero en sí, sino por lo esencial para reconstruir lo perdido y seguir adelante con su vida.

Es en momentos como este que la comunidad de Río Gallegos, reconocida por su solidaridad y apoyo mutuo, se ha movilizado rápidamente para ayudar a Francisco. La campaña de colaboración ya ha comenzado, y muchos se han acercado tanto en persona como mediante transferencias a la cuenta bancaria de Francisco, cuyo alias es panchef1984. La cuenta está a nombre de Francisco Taher Omar García Milton, y está destinada a cubrir los gastos de recuperación de los elementos más imprescindibles para su vida cotidiana.