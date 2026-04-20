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La Policía de Santa Cruz demoró a dos hombres acusados de dedicarse a la venta de estupefacientes, en la ciudad de Río Gallegos. Las detenciones estuvieron a cargo de la División Narcocriminalidad que, con orden judicial, demoraron a los vecinos en la vía pública mientras estos se desplazaban a bordo de un vehículo por calle Laprida.

En paralelo, se ejecutó un allanamiento en un domicilio, ubicado en calle Curupaity al 200, que fue supervisado por el Superintendente de Investigaciones, Daniel Carrillo y el jefe de Departamento de Investigaciones, Luis Poblete.

La aprehensión de los acusados y el procedimiento sucedieron al mismo tiempo, pasadas las 20:00 horas.

En cuanto a los elementos secuestrados en el domicilio, trascendió que se hallaron plantas de cannabis sativa.

En tanto, en el vehículo donde se trasladaban los sospechosos -un Volkswagen Gol rojo- se incautaron balanzas de precisión, marihuana, elementos para su fraccionamiento y cuchillos.

En diálogo con el móvil de La Opinión Austral, Daniel Carrillo destacó la colaboración vecinal para avanzar en investigaciones de delitos federales como este, además de poner en valor el trabajo del personal policial.

En tanto, Luis Poblete confirmó que estas personas están investigadas por distribuir marihuana, es decir, narcomenudeo.