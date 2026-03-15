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Un impactante incidente vial ocurrido durante la noche del sábado encendió nuevamente las alarmas sobre el peligro que representan los animales sueltos en las rutas de Santa Cruz. En esta ocasión, el hecho tuvo lugar en las inmediaciones de Chimen Aike, en la periferia de Río Gallegos, cuando una camioneta embistió a un caballo que se encontraba sobre la calzada.

La conductora del vehículo era María Monserrat Campos, secretaria del Juzgado Electoral Federal, quien circulaba por el sector cercano a los frigoríficos cuando se produjo el inesperado cruce del animal.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que Campos se trasladaba a bordo de una camioneta Jeep cuando, en plena oscuridad de la noche, se encontró de forma repentina con el caballo sobre la ruta. Sin posibilidad de esquivarlo, el impacto fue inevitable.

El choque fue de gran violencia y el animal murió en el lugar producto del golpe. Sin embargo, el desenlace pudo haber sido mucho más grave. El sistema de seguridad del vehículo, especialmente los airbags, se activó correctamente y permitió amortiguar la fuerza del impacto, evitando que la conductora sufriera lesiones.

El rodado quedó con daños en su frente. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Tras el incidente, personal de la Unidad Operativa Chimen Aike de la Policía de Santa Cruz se hizo presente en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y verificar las circunstancias del hecho.

En diálogo con el diario La Opinión Austral, la funcionaria judicial relató los dramáticos momentos que vivió tras el choque y expresó su preocupación por el peligro que implica la presencia de animales sueltos en ese tramo de la ruta.

“Yo me llevé por delante uno que lo maté. Me parece importante decir el peligro que es esa ruta de noche, que se cruzan animales”, señaló Campos al describir lo ocurrido.

La mujer también remarcó que el accidente pudo haber tenido consecuencias mucho más graves si se hubiera dado otra situación en la calzada.

“No venía nadie por el lado de enfrente, porque si no yo me lo hubiera chocado de frente, era una tragedia muchísimo peor. Todavía no puedo creer que esté viva, te lo digo sinceramente”, manifestó.

En ese sentido, destacó el funcionamiento del sistema de seguridad del vehículo. “Los airbags de esta camioneta funcionaron bien”, explicó, al tiempo que insistió en la necesidad de tomar conciencia sobre los riesgos que existen en rutas donde suelen aparecer animales.

María Monserrat Campos Álvarez, secretaria electoral.

Campos también dejó un mensaje dirigido a quienes poseen animales en zonas cercanas a caminos o rutas, subrayando la importancia de extremar cuidados para evitar este tipo de situaciones.

“Estaría bueno que la gente tenga cuidado tanto para sus animales como para los que transitan por esa ruta”, afirmó en declaraciones a este diario.

La problemática de los animales sueltos en rutas y caminos de Santa Cruz es una preocupación recurrente para conductores y autoridades. En distintos puntos de la provincia, especialmente en sectores rurales o periurbanos, la presencia de caballos, ovejas o vacunos sobre la calzada ha provocado numerosos accidentes en los últimos años.