Un complejo laboratorio de marihuana fue descubierto en horas de la tarde noche del viernes, en pleno centro de Río Gallegos.

El lugar, que da cuenta de una compleja estructura “industrializada”, tal como indicaron desde la Justicia Federal, se encuentra en la calle Fagnano al 300 y fue por los vecinos de la zona quienes denunciaron un fuerte olor a marihuana que las autoridades tomaron cartas en el asunto.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas, se pudo saber que fue cerca de las siete de la tarde noche cuando el personal de Narcocriminalidad de la Policía de Santa Cruz, con una orden de allanamiento en mano, ingresaron al lugar ubicado en la parte trasera de un terreno, tras pasar por un portón.

Las bolsas ziploc con la marihuana congelada. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

Se trataba de un extenso galpón que contaba con 200 plantas de marihuana y quince kilos de la misma sustancia. El lugar contaba con ventiladores y fuentes de calor correspondientes para el cultivo de la sustancia. Además, de una máquina para procesar los cogollos y obtener resina.

Tapa de La Opinión Austral del domingo 17 de agosto de 2025

Además, encontraron heladeras con diferentes envoltorios de distintos tamaños los cuales en su interior contenían cogollos en estado de congelación y un área donde mejorarían la genética de algunas plantas.

This browser does not support the video element.

Del procedimiento participaron, además, representantes del Ministerio Público Fiscal, la ministra de Salud, María Lorena Ross, el subjefe de Policía, Luis Alcides Bordón, el jefe de Departamento comisario mayor Luis Poblete y el Titular de la Unidad de Coordinacion del Ministerio de Seguridad, Daniel Barrientos.

Como datos particulares, este diario pudo saber que después de las primeras inspecciones se determinó que el QR del lugar figuraba como no disponible, el lugar no contaba con salidas de emergencia ni matafuegos; se detectó a una persona que trabajaría en el lugar pero que sería de manera irregular, revelaron fuentes consultadas.

Daniel Barrientos, del ministerio de Seguridad, de espaldas, durante el procedimiento. (FOTO: POLICÍA SANT ACRUZ)

El predio corresponde a una Sociedad por acciones Simplificadas que dijo tener los papeles al día para poder cultivar la sustancia pero no la presentó en su totalidad. El responsable del lugar dijo que trabajaba con una ONG en particular pero esto no tendría relación con la causa en trámite.

Como dato, desde el ministerio de Salud indicaron que las fallaron los sistemas de bioseguridad. Esto haciendo hincapié en la manipulación y tratamiento de esta sustancia además del final que tienen estos productos.

Para el Ministerio de Seguridad no quedaron dudas: “al narcotráfico se lo tiene que combatir” expresó Daniel Barrientos a La Opinión Austral pero desde la Fiscalía Federal fueron cautos. Tras la clausura del predio, se otorgó un plazo perentorio para que los sospechosos presenten la documentación correspondiente.

Al mismo tiempo, desde el Ministerio Público se solicitaron informes de carácter urgente al Instituto Nacional de Semillas (INASE), Reprocann y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con el fin de establecer si este laboratorio podía operar