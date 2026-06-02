Un importante operativo policial desarrollado durante la mañana de este martes permitió recuperar numerosos elementos presuntamente robados y avanzar en una compleja investigación que vincula varios hechos contra la propiedad ocurridos en Río Gallegos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que la diligencia se concretó pasadas las 10 de la mañana en un departamento ubicado en la calle Punta Bandera al 618, planta baja “B”, donde efectivos de la División Investigaciones de Río Gallegos realizaron un allanamiento ordenado por el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 3 de la capital provincial.

Todos los elementos recuperados por la Policía. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El procedimiento no fue uno más. Se trata de una causa que comenzó a tomar forma a partir de un robo denunciado el pasado 15 de abril y que, con el paso de las semanas, fue revelando posibles conexiones con otros hechos delictivos registrados en distintos puntos de la ciudad.

Según surge de la información oficial, la investigación tiene como una de las damnificadas a una vecina de 55 años de edad, quien denunció el robo de una importante cantidad de bienes que se encontraban almacenados en un contenedor ubicado en la intersección de José María de Rosas y Charlotte Fairchild.

De acuerdo con la denuncia, autores desconocidos forzaron el candado de seguridad e ingresaron al interior del contenedor, desde donde sustrajeron una amplia variedad de elementos. Entre los objetos denunciados figuraban televisores, una silla de acero inoxidable, muebles, carteras de reconocidas marcas, electrodomésticos, una freidora de aire, un microondas, juegos de ollas y sartenes, moldes importados, toallas y sábanas de línea hotelera, entre otros bienes de importante valor económico.

Entre los objetos hasta había relojes denunciados como robados. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La investigación avanzó durante las semanas posteriores, pero tomó un giro decisivo el pasado 1 de junio cuando la propia damnificada se presentó espontáneamente en la División de Investigaciones.

Según consta en las actuaciones, la mujer manifestó haber observado a través de la transmisión en vivo de LU12 Am680 un allanamiento realizado por la Policía el 30 de mayo en el mismo domicilio de Punta Bandera. En esas imágenes reconoció una caja de grandes dimensiones que contenía una bacha inteligente de cocina con características similares a una de las que le habían sido sustraídas durante el robo.

Esa observación motivó una nueva revisión de las pruebas obtenidas por los investigadores. Al analizar secuencias fotográficas incorporadas al expediente, los efectivos detectaron otros elementos que podrían guardar relación con la denuncia formulada por la vecina.

Con esos indicios, la Justicia autorizó un nuevo allanamiento que finalmente se concretó este martes. El resultado fue significativo. Durante la requisa del inmueble, ocupado presuntamente por un hombre de 29 años, los investigadores secuestraron una extensa cantidad de objetos cuyo origen y procedencia ahora son materia de análisis.

Entre los elementos encontrados figuraban un recibidor blanco con base plateada, dos termotanques, tres reflectores, dos bachas de baño con sus respectivas bases, una sandwichera, una tostadora, dos caloventores portátiles, un horno eléctrico, juegos de sábanas, artículos de decoración, elementos de iluminación, utensilios de cocina y diversos materiales para el hogar.

También fueron secuestradas cuatro botellas de whisky y una botella de gin, además de un cuchillo con funda, tres cañas de pescar, un bidón de aditivo automotor, un envase de pintura látex para interiores y distintos objetos cuya procedencia continúa siendo investigada.

Todos los elementos recuperados por la Policía. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Fuentes ligadas a la pesquisa indicaron que varios de esos elementos ya habrían sido relacionados con distintas causas de robo tramitadas por dependencias policiales de la ciudad.

De hecho, los investigadores confirmaron que parte de los objetos hallados estarían vinculados no solo al expediente iniciado por la denunciante, sino también a actuaciones prevencionales instruidas por la Comisaría Tercera y la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los efectivos fue el secuestro preventivo de una réplica de arma de fuego calibre 9 milímetros, marca Fox CO2, de color negro y con su correspondiente cargador.

La réplica hallada en el domicilio. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Si bien se determinó que no se trata de un arma de fuego convencional, el elemento quedó incorporado a la investigación y fue secuestrado para su análisis. La acumulación de bienes recuperados refuerza una hipótesis que los investigadores vienen siguiendo desde hace semanas: la posible conexión entre distintos hechos contra la propiedad que afectaron a vecinos de Río Gallegos y que podrían converger en un mismo circuito de ocultamiento o acopio de elementos robados.

En ese contexto, el allanamiento realizado este martes representa un paso importante para esclarecer varios expedientes abiertos y para avanzar en la identificación de todas las personas que pudieran estar involucradas.

Dos efectivos como consigna en el barrio 225 Viviendas. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 3, el principal investigado quedó obligado a fijar domicilio y permanecer a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones. Ahora, el trabajo de los investigadores estará centrado en determinar con precisión la procedencia de cada uno de los objetos secuestrados, establecer quiénes son sus legítimos propietarios y reconstruir el recorrido que siguieron desde el momento de los robos hasta su hallazgo en el domicilio allanado.