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En horas en que la atención mayoritaria se volcó hacia la final del Mundial 2026 entre Argentina y España cinco casos de violencia de género y familiar fueron registrados en Caleta Olivia, Puerto Deseado, Pico Truncado y Las Heras. Las sobrevivientes sufrieron agresiones físicas, amenazas y daños en sus bienes; mientras los agresores fueron detenidos y la justicia dictó medidas cautelares para protegerlas.

Caleta Olivia, 18:15 horas: agresión en el hogar y daños con piedras

En el barrio Rotary, calle Santa Fe, una mujer de 23 años denunció a su ex pareja y padre de su hija en común, de 29 años. El hombre se encontraba en el domicilio, se tornó agresivo y comenzó a insultarla. Al ser requerido de retirarse, se negó, salió a la calle y comenzó a arrojar piedras y objetos contundentes contra la vivienda, además de dañar su propio vehículo.

De este modo, fue demorado y trasladado al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” para examen médico y luego alojado en las instalaciones de la dependencia policial. La justicia dispuso su libertad tras cumplir los plazos legales, con domicilio fijo obligatorio y prohibición total de acercamiento, comunicación y contacto por 90 días hacia la mujer, su familia y su domicilio.

Comisaría Quinta de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Caleta Olivia, 02:40 horas: daños al vehículo y agresión en el barrio Gregores

En la escalera N° 64 del barrio Gobernador Gregores, una mujer de 41 años terminó con su vehículo particular —un Ford Fiesta Kinetic rojo— dañado por su ex pareja, de 36 años, quien luego intentó agredirla físicamente.

Finalmente, el agresor fue reducido por los efectivos con la fuerza mínima necesaria, trasladado al centro de salud y luego alojado en la dependencia policial. La sobreviviente fue acompañada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para iniciar los trámites correspondientes. La autoridad judicial dispuso su libertad previo examen médico y notificación de las medidas cautelares vigentes.

Comisaría de la localidad de Puerto Deseado. (FOTO: ALBERTO QUINTANAL).

Puerto Deseado, 22:10 horas: agresión en un comercio

En el local “Ciber BJM”, una joven de 18 años acompañada de su madre y su actual pareja fue abordada por su ex pareja y la madre de este. Tras una discusión verbal, ambos la agredieron físicamente: la tomaron del cabello, la arrojaron al suelo y la golpearon en distintas partes del cuerpo, mientras su pareja también recibió golpes de puño.

La agresión cesó solo por la intervención de terceros presentes en el lugar. La damnificada presentó certificados médicos por las lesiones sufridas, solicitó la acción penal y medidas de prohibición de acercamiento contra los agresores. El caso quedó a disposición de la justicia local.

El frente de la comisaria donde ocurrió el primer hecho. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Pico Truncado, 00:25 horas: golpes en el rostro en su propio hogar

En la calle Santa Cruz, los efectivos hallaron a una mujer de 27 años con heridas visibles en el rostro y manchas de sangre. Relató que había sido agredida físicamente por su pareja, de 25 años, tras una discusión.

En conclusión, el hombre fue aprehendido a la 01:25 horas, trasladado al Hospital Distrital para examen y luego alojado en la comisaría. La mujer fue acompañada a la Oficina de la Mujer y la Familia para formalizar la denuncia. La justicia ordenó su libertad tras los plazos legales, con prohibición de acercamiento por 90 días y obligación de fijar domicilio.

El frente de la Comisaría Primera. FOTO: PERIÓDICO LAS HERAS

Las Heras, 01:40 horas: agresión de un hijo contra sus progenitores

En la Quinta 87, una mujer de 39 años denunció junto a su marido que su hijo de 18 años los había agredido físicamente y proferido amenazas contra ellos. Al intentar dialogar con el joven, este reaccionó violentamente, pateando y oponiéndose a la intervención policial, por lo que fue contenido conforme a derecho y trasladado al centro de salud para examen, luego fue llevado a la dependencia policial.

Los padres presentaron certificados médicos por las lesiones y se reservaron el derecho de instar la acción penal. La justicia ordenó que se instruya el expediente por lesiones y que el joven recupere la libertad tras los plazos de aprehensión, fijando domicilio a disposición del juez.