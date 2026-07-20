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Nicolás Núñez Servín, el interno que escapó el pasado jueves de la Comisaría Seccional Segunda de El Calafate, fue recapturado en una cabaña abandonada de la localidad, donde permanecía oculto.

La detención fue concretada por personal de la División de Investigaciones (DDI) luego de un operativo que se extendió durante varios días e incluyó tareas de inteligencia criminal, allanamientos y rastrillajes en distintos sectores de la ciudad.

Según informó el portal Ahora Calafate, el procedimiento fue resultado del análisis de la información reunida durante la investigación y de diferentes trabajos de campo que permitieron reconstruir los movimientos del prófugo hasta establecer el lugar donde se encontraba escondido.

Los investigadores lograron ubicar la vivienda abandonada y realizaron la captura sin que se registraran incidentes. La fuga había generado preocupación entre los vecinos y derivó en un amplio despliegue policial con participación de distintas dependencias de Santa Cruz.

Luego de la evasión, se llevaron adelante nueve allanamientos simultáneos en diferentes zonas de la villa turística, aunque todos arrojaron resultados negativos. Posteriormente, la búsqueda se amplió a todo el territorio provincial mediante una alerta dirigida a las fuerzas de seguridad.

En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad también difundió imágenes con posibles cambios en la apariencia del interno, con el objetivo de facilitar su identificación.

Tras ser localizado, Núñez Servín quedó nuevamente a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de El Calafate, donde continuará detenido. Además de la causa por la que permanecía privado de su libertad, deberá afrontar una investigación por el delito de evasión, sin perjuicio de otras responsabilidades que puedan surgir.

Mientras tanto, continúan las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias en las que se produjo la fuga y establecer las posibles responsabilidades administrativas y judiciales vinculadas al episodio.

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