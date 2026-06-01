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Una tarde que transcurría con aparente normalidad en uno de los sectores residenciales más poblados de Río Gallegos terminó transformándose en escenario de un importante despliegue policial. Una violenta pelea ocurrida en el complejo de los 225 Departamentos dejó como saldo a un hombre lesionado, versiones sobre la posible presencia de un arma de fuego y una investigación en marcha para determinar qué fue lo que realmente sucedió.

El episodio se registró alrededor de las 16:40 horas del sábado, cuando una llamada al Centro de Despacho y Monitoreo alertó sobre una riña que se estaba desarrollando en inmediaciones del complejo habitacional. La información movilizó de inmediato a efectivos del Comando Patrullas, quienes acudieron al lugar para verificar la situación y asistir a las personas involucradas.

Al arribar, los uniformados se encontraron con una escena de tensión y preocupación. Según pudo saber La Opinión Austral, una mujer visiblemente alterada salió del edificio donde presuntamente se había originado el conflicto y se acercó a los efectivos para brindar detalles de lo ocurrido.

De acuerdo con su relato, la persona que había sido atacada se encontraba en el patio externo del complejo y necesitaba asistencia. Al mismo tiempo, señaló que los presuntos agresores eran varios hombres que habían abandonado rápidamente el lugar antes de la llegada de la Policía.

La testigo aportó además características físicas y datos que podrían resultar clave para la identificación de los involucrados. Sin embargo, uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue otra afirmación realizada por la mujer: durante la fuga, algunos de los sospechosos habrían descartado un objeto compatible con un arma de fuego debajo de vehículos estacionados en las cercanías.

Esa información elevó el nivel de preocupación y llevó a los efectivos a ampliar las tareas de inspección en el sector para intentar localizar cualquier elemento de interés para la causa.

Mientras se realizaban las primeras averiguaciones, los policías encontraron a la víctima. Se trataba de un hombre mayor de edad que presentaba lesiones visibles en el rostro como consecuencia de la agresión sufrida.

Las heridas observadas motivaron la inmediata solicitud de asistencia médica. Pocos minutos después arribó una ambulancia al complejo habitacional y el personal sanitario procedió a examinar al hombre antes de disponer su traslado al hospital local para una evaluación más profunda.

Fuentes consultadas indicaron que el traslado se realizó bajo custodia policial, en el marco de las actuaciones que comenzaron a desarrollarse para esclarecer el episodio y preservar posibles elementos de prueba.

Por el momento no trascendieron oficialmente detalles sobre la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima ni tampoco sobre su evolución médica posterior. Sin embargo, el hecho quedó bajo seguimiento de las autoridades judiciales y policiales debido a la complejidad de las circunstancias denunciadas.