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Un momento de tensión se vivió este lunes por la tarde en pleno centro de Río Gallegos, cuando un joven protagonizó un violento enfrentamiento con un grupo de personas y, según testimonios recogidos en el lugar, habría intentado apuñalar a uno de los integrantes.

El hecho ocurrió minutos antes de las 18 horas, en inmediaciones de la plaza San Martín, puntualmente en la esquina de las calles San Martín y Don Bosco.

De acuerdo con lo relatado por testigos a La Opinión Austral, el joven se encontraba en una de las esquinas de la plaza y comenzó a gritar e increpar a un grupo de cuatro jóvenes que estaba en la esquina opuesta, del lado del estacionamiento del SEM.

“Estaba sacado“, describió uno de los testigos al medio, en referencia al comportamiento del joven, quien estaría bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia psicoactiva.

Cuando el grupo comenzó a cruzar la calle en dirección a la plaza, tres de los jóvenes intentaron esquivarlo. Sin embargo, uno de ellos decidió enfrentarlo y le propinó un golpe de puño.

FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

El individuo cayó al suelo y, en ese momento, sacó un cuchillo que llevaba en su mochila e intentó herir a quien lo había golpeado.

La riña escaló rápidamente y los integrantes del grupo se sumaron al enfrentamiento, que para esta instancia ya se había trasladad al medio de la calle Don Bosco.

En medio del forcejeo, el joven que inicialmente había golpeado al agresor logró quitarle el cuchillo. Posteriormente, según los testigos, habría utilizado el arma blanca para apuntar contra quien momentos antes había intentado apuñalarlo.

La violenta escena se desarrolló ante la mirada atónita de transeuntes y automovilistas. En determinado momento, un vehículo frenó bruscamente, situación que provocó que los involucrados se dispersaran.

Un hombre intervino durante la pelea y logró alejar al joven del resto del grupo. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, un hombre que se encontraba en el lugar intervino y logró alejar al joven que había iniciado el conflicto del resto del grupo.

La Policía interceptó al joven a pocas cuadras

El agresor, tendido en el suelo tras ser reducido por la Policía. FOTO: VANINA JANCICH / LA OPINIÓN AUSTRAL

Minutos después del enfrentamiento, efectivos policiales lograron interceptar al presunto agresor a pocas cuadras del lugar, sobre la avenida Néstor Kirchner, casi en la intersección con calle 9 de Julio.

Efectivos policiales interceptaron y redujeron al joven en plena vía pública. FOTO: VANINA JANCICH / LA OPINIÓN AUSTRAL

Las circunstancias del hecho y la posible existencia de personas heridas deberán ser determinadas por la investigación correspondiente.