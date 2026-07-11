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Una violenta escena se vivió durante la noche del viernes en la capital santacruceña, cuando dos hombres fueron atacados con un arma blanca dentro de un comercio y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Regional de Río Gallegos. El episodio movilizó a efectivos de distintas dependencias policiales y dio inicio a una intensa investigación que, en pocas horas, permitió identificar a los presuntos responsables.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho ocurrió en el interior del Autoservicio Cerca, ubicado en la esquina de las calles Lorenzo y Jamieson. Tras un llamado de emergencia, personal de la División Comisaría Tercera acudió al lugar y encontró a dos hombres con heridas punzocortantes de consideración.

Ante la gravedad del cuadro, se solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia. Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional, donde ingresaron al sector de cirugía y fueron intervenidos por el equipo médico. Hasta el momento no trascendió oficialmente el estado de salud de las víctimas, aunque ambas permanecen internadas bajo observación.

Las cámaras fueron clave

Mientras el personal sanitario asistía a los lesionados, la Policía inició las primeras tareas investigativas para reconstruir lo ocurrido dentro del comercio.

Los investigadores analizaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local, las cuales permitieron identificar rápidamente a quienes habrían participado en la agresión.

Con esa información, efectivos de la División Comisaría Tercera, junto con personal de la División de Investigaciones (DDI) y de la División Gabinete Criminalístico, desplegaron un operativo para localizar a los sospechosos.

Las diligencias condujeron a un domicilio vinculado con uno de ellos. Allí, el padre de un joven mayor de edad colaboró con la investigación y decidió trasladar voluntariamente a su hijo hasta la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia para cumplir con las actuaciones correspondientes.

Un menor quedó involucrado en la causa

Pocos minutos después de la presentación del primer sospechoso, una mujer se hizo presente de manera voluntaria en la Comisaría acompañando a otro de los implicados, un adolescente menor de edad.

Ante esta situación, la Policía dio inmediata intervención al Juzgado Penal Juvenil, a cargo de Fernando Zanetta, y a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, organismos que tomaron intervención por tratarse de un menor.

Por disposición judicial, el adolescente estableció domicilio y posteriormente fue entregado a su progenitora, quedando igualmente sujeto a la investigación penal que intenta determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.

En cuanto al sospechoso mayor de edad, cumplió con todas las diligencias procesales y quedó vinculado formalmente a la causa, permaneciendo a disposición de la autoridad judicial.

Aunque la rápida actuación policial permitió identificar a los presuntos agresores pocas horas después del ataque, la causa continúa en plena etapa investigativa.

Los peritos de Criminalística realizaron distintas tareas en el escenario del hecho con el objetivo de recolectar evidencias que permitan reconstruir la mecánica del episodio. Paralelamente, los investigadores continúan recabando testimonios y analizando el material fílmico disponible para establecer cómo se originó el enfrentamiento y cuál fue la participación específica de cada una de las personas involucradas.