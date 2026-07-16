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La inseguridad volvió a golpear a un trabajador del volante en Río Gallegos. Durante la madrugada de este jueves, un taxista de 64 años vivió momentos de extrema tensión cuando un pasajero presuntamente intentó robarle la recaudación y terminó atacándolo con una violencia inusitada. El hecho, que ocurrió en inmediaciones de la calle Junín, movilizó a efectivos policiales y derivó en la detención de un joven de 23 años, quien ahora permanece a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el episodio comenzó cuando el conductor realizaba un viaje aparentemente normal. Sin embargo, al llegar a las inmediaciones de la calle Junín en el corazón del barrio Belgrano, el pasajero habría iniciado un intento de robo que rápidamente derivó en una agresión física de extrema violencia.

Según denunció el propio damnificado, el sospechoso intentó apoderarse de la recaudación del taxi y, ante la resistencia del conductor, comenzó a atacarlo utilizando distintos elementos contundentes.

Siempre de acuerdo con la denuncia incorporada a la causa, el agresor habría golpeado al taxista con una piedra y un objeto metálico, provocándole diversas lesiones durante el forcejeo.

La situación se volvió aún más crítica cuando, presuntamente, el atacante extrajo un arma blanca e intentó herir al conductor, quien logró evitar una lesión de mayor gravedad mientras procuraba defenderse del violento asalto.

Además de la agresión física, el episodio dejó importantes daños materiales. El sospechoso habría provocado destrozos sobre la carrocería del vehículo de alquiler y rompió parte de los cristales del automóvil, incrementando las pérdidas sufridas por el trabajador. Una vez frustrado el intento de robo, el agresor escapó del lugar a pie e ingresó a una vivienda cercana.

Según informaron las autoridades, durante esa huida también habría sustraído una gorra perteneciente al taxista, aunque la rápida intervención de la Policía permitió que la fuga durara apenas unos minutos.

Tras recibir el alerta, efectivos policiales acudieron inmediatamente al sector y comenzaron un operativo de búsqueda para localizar al presunto autor del hecho.

En ese contexto, familiares del joven lograron convencerlo para que abandonara el inmueble donde se había refugiado. Apenas salió a la vía pública, fue interceptado y aprehendido por el personal policial que participaba del procedimiento. Con el sospechoso ya detenido, comenzaron las tareas periciales destinadas a reunir las pruebas que permitan reconstruir la secuencia del ataque.

Personal del Gabinete Criminalístico realizó una exhaustiva inspección tanto en el lugar del hecho como sobre el vehículo afectado. Durante esas diligencias, los especialistas secuestraron un cuchillo tipo Tramontina, elemento que, según la hipótesis investigativa, habría sido utilizado durante la agresión contra el conductor.

Ese secuestro constituye una de las principales evidencias incorporadas a la causa y será sometido a las correspondientes pericias para determinar su eventual vinculación con el episodio denunciado.

Por su parte, el taxista fue trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos, donde recibió atención médica por los traumatismos sufridos durante el ataque.

Luego de ser asistido por los profesionales de la salud, el conductor formalizó la denuncia e instó la acción penal, permitiendo el avance de las actuaciones judiciales.

El detenido, un joven de 23 años, quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 3, que interviene en la investigación con la Secretaría de la doctora Pastori.

Será ahora la autoridad judicial la encargada de analizar las pruebas reunidas, tomar declaración al imputado y resolver su situación procesal conforme al avance de la investigación.