La preocupación volvió a instalarse con fuerza en Río Gallegos tras confirmarse la desaparición de Gabriel Darío Mileca, un vecino de 42 años, trabajador de Vialidad Provincial, que este sábado por la mañana volvió a escapar del Centro de Salud Mental donde se encontraba internado. Desde entonces, fuerzas de seguridad, organismos provinciales y vecinos llevan adelante un intenso operativo de búsqueda en la zona norte de la ciudad, especialmente en la franja costera y sectores cercanos a la Ruta Nacional Nº 3, mientras crece la inquietud social y circulan versiones contradictorias sobre su paradero.

Mileca fue visto por última vez alrededor de las 10 de la mañana del sábado, momento en el que logró fugarse del centro asistencial. Según la descripción oficial difundida por la Policía, el hombre mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura mediana, tez morena, cabello castaño oscuro y barba. Al momento de su desaparición vestía una remera azul, un pantalón corto y se encontraba descalzo, un dato que incrementa la preocupación ante las bajas temperaturas características de esta época del año en la capital santacruceña.

Uno de los recorridos realizados por los voluntarios. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Un dato clave que orientó el operativo surgió a partir del testimonio de un taxista, quien aseguró haber trasladado a una persona con características coincidentes hasta el nuevo camping provincial que se encuentra en construcción sobre la costanera norte, pasando la Escuela de Policía y en dirección a la Ruta 3, a pocos kilómetros del casco urbano. A partir de esa información, el radio de búsqueda se amplió y se concentró en una zona compleja, con extensos tramos de costa, sectores descampados y áreas de difícil acceso.

El operativo está a cargo del Grupo Especial de Rescate y Salvamento, cuyos efectivos realizan rastrillajes intensivos desde las primeras horas, con al menos cinco rescatistas especializados desplegados en el terreno. La cercanía del mar, el clima frío y las características geográficas del lugar convierten cada hora en un factor crítico. A la tarea se suman efectivos de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina (PNA) y personal de Protección Civil, en un trabajo coordinado que se mantiene activo y sin interrupciones.

Mileca corriendo por la laguna Ortíz. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La situación adquiere mayor sensibilidad si se tiene en cuenta que Mileca ya había desaparecido el jueves pasado. En aquella oportunidad, fue localizado y derivado nuevamente al Centro de Salud Mental, donde quedó internado. Sin embargo, la tranquilidad duró poco: este sábado volvió a escapar, reactivando la alarma entre familiares, autoridades y la comunidad en general. Desde entonces, no se registraron contactos directos ni confirmaciones oficiales sobre su ubicación actual.

En paralelo al despliegue oficial, las redes sociales se poblaron de publicaciones que aseguran, de manera errónea, que el hombre ya habría sido encontrado. Desde la Policía fueron categóricos al desmentir esas versiones y advirtieron sobre el daño que generan este tipo de mensajes. “Es importante no difundir información falsa, porque entorpece la búsqueda y genera angustia innecesaria”, señalaron fuentes vinculadas al operativo, al tiempo que reiteraron que Mileca continúa desaparecido.

Voluntarios

La respuesta solidaria de la comunidad también se hizo presente. Durante la mañana del domingo, vecinos se autoconvocaron para colaborar con la búsqueda en sectores cercanos a la Escuela de Policía, el nuevo camping provincial y la zona de la Unidad Penitenciaria Nº 2. La iniciativa fue impulsada por Gastón Rivarola, reconocido runner local, quien convocó a corredores y voluntarios. “Nos juntamos a las seis de la mañana en la entrada de la escuela de cadetes. Se sumaron corredores de varios grupos de runners de Gallegos, amigos y vecinos. Éramos cerca de 20 personas”, contó en declaraciones a La Opinión Austral.

Los voluntarios se dividieron en tres grupos para recorrer distintos sectores: uno se dirigió hacia Guer Aike, otro a la zona de la Escuela de Policía y un tercero hacia la estancia La Angelina. Según pudo saber este medio, una versión indicaba que Mileca podría haber pasado por esa zona durante la noche del sábado, pero al verificar el lugar no se logró dar con su paradero. Desde su entorno remarcan que Mileca conoce bien el terreno. “Trabajó muchos años en pesca, conoce de memoria el campo y el río”, señalaron personas cercanas.

En las últimas horas, también se sumó el Aeroclub Río Gallegos, que puso a disposición aeronaves y pilotos para colaborar con la búsqueda aérea, a pedido de Protección Civil Santa Cruz. Desde la institución destacaron que se realizaron sobrevuelos estratégicos sobre las zonas indicadas por los equipos de rescate, aportando una perspectiva clave para agilizar los rastrillajes. La colaboración se enmarca, señalaron, en una política de trabajo conjunto con el Estado provincial ante situaciones de emergencia.

Mientras los esfuerzos se intensifican, las autoridades reiteran el pedido de colaboración a la comunidad. Cualquier persona que haya visto a Mileca o pueda aportar información certera debe comunicarse de inmediato con los números de emergencia o acercarse a la dependencia policial más cercana.