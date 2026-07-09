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La incertidumbre, el dolor y la esperanza conviven desde hace seis meses en la familia Mileca. El próximo 10 de julio se cumplirán 180 días desde que Gabriel Mileca, un vecino de 42 años de Río Gallegos, desapareció sin dejar rastros luego de retirarse sin autorización del Centro de Salud Mental de la ciudad. Desde entonces, las preguntas continúan siendo las mismas y las respuestas siguen sin aparecer.

En ese contexto, su hermana Celeste decidió dar un paso tan íntimo como valiente: eligió los estudios de LU12 AM680 para hablarle directamente a Gabriel, con la esperanza de que, dondequiera que esté, pueda escuchar su voz. Lejos de los reproches y de la desesperación, construyó un mensaje cargado de afecto, comprensión y un profundo deseo de volver a abrazarlo.

“Volver puede ser mucho más fácil de lo que creés… no tenerte es mucho más difícil“, fueron las primeras palabras que eligió para romper el silencio que acompaña a la familia desde enero.

Gabriel Mileca tiene 42 años de edad y su paradero es un misterio desde el 10 de enero. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Frente al micrófono de la histórica emisora de Río Gallegos, Celeste imaginó la posibilidad de que Gabriel pudiera escucharla. No buscó responsabilizarlo ni exigir explicaciones. Eligió hablarle como hermana.

Recordó que las circunstancias personales que atravesaba Gabriel le permitieron moverse con libertad y que, por esa razón, todavía mantienen la esperanza de que pueda comunicarse.

“Las circunstancias te permitieron moverte con libertad y tomar aire fresco donde quisieras. Por eso, donde sea que estés, si escuchás esto hermano, y está en tus posibilidades, enviá un mensaje a quien verdaderamente pueda transmitirlo, una radio, un diario o a uno de tus hijos, si recordás sus teléfonos“, expresó durante la entrevista que dio a la Decana de la Patagonia.

Cada palabra reflejó el difícil equilibrio que enfrenta la familia: sostener la esperanza sin dejar de convivir con una incertidumbre que se prolonga desde hace medio año.

Durante la entrevista, Celeste también habló del proceso emocional que atraviesa toda la familia. Los especialistas denominan “duelo ambiguo” a esa situación en la que una persona permanece desaparecida y sus seres queridos deben convivir con la ausencia sin tener certezas sobre lo ocurrido.

Vista de la zona desde una avioneta del Aeroclub y Mileca, de 42 años de edad. FOTO: AEROCLUB RÍO GALLEGOS

Para la familia Mileca, esa definición refleja exactamente lo que viven desde hace seis meses. Hay jornadas atravesadas por la angustia, otras en las que el apoyo mutuo permite seguir adelante y muchas en las que cualquier llamado telefónico o cualquier dato genera una nueva expectativa.

Sin embargo, Celeste explicó que decidieron enfocarse en el acompañamiento recibido antes que en el enojo. “Elegimos enfocarnos en lo bueno, el apoyo de los vecinos, de la gente de bien, de todos los entes y de los miembros de las fuerzas que participaron por vocación y empatía, no por política. Enojarnos con ellos, con vos o con nosotros mismos solo nos da más dolor“, sostuvo.

Sus palabras también fueron una forma de agradecer a quienes participaron en los operativos de búsqueda y nunca dejaron de acompañar a la familia durante estos meses.

Seis meses después de aquella última vez que Gabriel fue visto con vida, el tiempo no logró apagar la búsqueda ni el amor de quienes lo esperan. Porque, como resumió su propia hermana en una frase que hoy atraviesa a toda la comunidad de Río Gallegos, “volver puede ser mucho más fácil de lo que creés… no tenerte es mucho más difícil“.