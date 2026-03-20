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Un incendio de gran magnitud se desató este viernes por la tarde en el barrio Belgrano de Río Gallegos, donde una vivienda fue consumida por completo por las llamas.

El siniestro ocurrió pasadas las 17 en una casa ubicada en la intersección de las calles Juan Emilio Riquez y José Ingenieros, a pocos metros de la Escuela Primaria Provincial N°63 “Piloto Capitán Danilo Bolzán”.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Quinta junto con efectivos de la Unidad de Bomberos N°2, quienes trabajaron intensamente para sofocar el fuego y evitar que se propagara hacia inmuebles cercanos.

La Opinión Austral se acercó al sitio y dialogó con el propietario, Juan Daniel, quien relató: “Yo me encontraba caminando en la calle buscando algún laburo para hacer limpieza de patio cuando me entero por mi señora y vecinos que habían subido al techo…el incendio fue intencional“.

Juan Daniel, el propietario de la vivienda afectada. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El hombre, de 31 años, convive con su pareja de 30 y una nena de 5 con trastorno del espectro autista (TEA). Con pesar, expresó: “Fue una desgracia total y me afecta toda la vivienda de la parte de adelante”. Además, sostuvo que sabe “quiénes son las personas que me han incendiado la casa“.

Y agregó: “Ya le pasé los datos a la comisaría y me queda hacer la denuncia. Fue algo muy triste, sabiendo que todas las cosas hoy en día cuestan. Yo ya había recibido amenazas mediante WhatsApp que me iban a prender fuego la casa”.

También señaló que las pérdidas fueron totales y pidió colaboración de la comunidad con ropa, abrigo y alimentos no perecederos para su familia, que quedó con lo puesto.

“Voy a confiar en la justicia, que se mueva y esperar una resolución lo más pronto posible”, expresó. A su vez, indicó que quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 2966-521070 o realizar una donación al alias de su pareja: uma.belu.mp

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Por último, remarcó que, tras la muerte de sus padres y su hermana, y al ser su mujer oriunda del norte, quedaron “prácticamente en la calle“. En ese sentido, añadió: “Prácticamente no tenemos dónde dormir. Pedimos colaboración en el ministerio si nos podían dejar quedar en el albergue y quedé en situación de respuesta”.