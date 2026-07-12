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Un importante incendio movilizó durante la madrugada de este domingo a las fuerzas de emergencia de Río Gallegos, luego de que un edificio utilizado como oficinas administrativas de una empresa de transportes y servicios fuera completamente alcanzado por las llamas.

La emergencia fue reportada cerca de la medianoche y generó un rápido despliegue de recursos por parte de la División Cuartel 1° y la División Cuartel Central, que trabajaron durante más de tres horas para controlar un foco ígneo de gran magnitud que amenazaba con extenderse a sectores cercanos.

Según pudo saber La Opinión Austral, las llamas consumían la totalidad de las oficinas cuando llegaron los primeros bomberos, quienes debieron desplegar un amplio operativo para contener el fuego.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron una estructura destinada a tareas administrativas envuelta en llamas. La intensidad del fuego había comprometido prácticamente toda la construcción, por lo que fue necesario implementar un ataque inmediato para impedir que el incendio continuara propagándose.

Los bomberos desplegaron líneas de ataque de 45 milímetros, trabajando simultáneamente sobre los sectores de mayor temperatura y riesgo. Debido a la magnitud del siniestro, el operativo demandó una importante coordinación entre ambas dotaciones.

El apoyo del camión cisterna perteneciente a la División Cuartel Central resultó fundamental para garantizar el abastecimiento permanente de agua, permitiendo sostener las tareas de extinción durante toda la intervención.

Tras controlar el foco principal, los equipos realizaron tareas de remoción, ventilación y enfriamiento para eliminar cualquier posibilidad de reactivación del incendio.

Una vez que las llamas fueron contenidas, comenzó una segunda etapa del operativo, considerada igual de importante para la seguridad del lugar. Los bomberos removieron materiales calcinados, ventilaron el edificio y realizaron un enfriamiento completo de la estructura con el objetivo de evitar que quedaran focos ocultos que pudieran reavivar el incendio.

Las tareas se prolongaron hasta aproximadamente las 3:40 de la madrugada, momento en que la situación quedó completamente controlada.

A lo largo de toda la intervención también colaboró personal de la Comisaría Seccional Sexta, encargado de preservar el perímetro y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Aunque el incendio dejó importantes daños materiales, no hubo personas heridas. La investigación quedó en manos de especialistas en siniestros.

Con el operativo finalizado, tomó intervención la División Investigación Pericial, cuyos especialistas comenzaron con las tareas destinadas a establecer el origen y las causas que desencadenaron el incendio.

Hasta el momento no trascendieron hipótesis oficiales sobre el inicio del fuego, por lo que serán las pericias técnicas las que permitan determinar si el siniestro tuvo un origen accidental o respondió a otra circunstancia.