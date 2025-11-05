Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El incendio ocurrió entre las 14 y 15 horas del martes en una vivienda ubicada en el barrio Juan Pablo II, de Río Gallegos. Según relataron los propios damnificados, el fuego comenzó en el primer piso y en cuestión de minutos se propagó por toda la casa, destruyendo por completo las pertenencias de la familia.

“La verdad que la pérdida fue total, básicamente quedaron dos muebles, con eso te digo todo. El incendio empezó desde arriba, se empezó a derrumbar todo y afectó toda la planta baja”, contó Sasha Gallardo, hija de la propietaria de la vivienda, en diálogo con La Opinión Austral.

La causa del siniestro

De acuerdo al testimonio de Sasha, el fuego se habría iniciado por un caloventor que estaba encendido en la vivienda.

“Mi mamá no tenía gas, entonces usaba un caloventor para calefaccionar un poco la casa. Lo había dejado enchufado porque mi hermana iba a venir, para que no esté tan fría. Salió un rato a trabajar y ahí surgió todo esto. Se recalentó y esas fueron las consecuencias”, relató la joven, quien además precisó que los bomberos confirmaron que ese artefacto fue el posible origen del incendio.

“Somos cinco y perdimos todo”

Sasha explicó que la familia está compuesta por cinco integrantes, entre ellos su madre, quien trabaja haciendo viajes por aplicación, y su padre, empleado municipal. “Dentro de todo, la gente se ha acercado a traernos ropa y preguntar si necesitábamos algo. En ese sentido, estamos muy agradecidos”, expresó emocionada.

Sin embargo, aclaró que lo que más necesitan en este momento son materiales de construcción para poder empezar a levantar nuevamente su casa. “Ropa tenemos como para unos días, pero ahora lo que se necesita es material. Estamos haciendo una colecta, una rifa y viendo cómo organizarnos para este fin de semana”, señaló.

Las mascotas, entre la tristeza y la esperanza

El incendio también afectó a las mascotas de la familia. “Una falleció, pero todavía estamos buscando a una que se escapó, ‘El Negro’, nuestro gato. Lo vimos hace un rato, pero se asustó y volvió a irse. Sabemos que va a volver porque conoce su casa”, dijo Sasha, esperanzada.

“Negro”, el gatito desaparecido tras el incendio.

Una nueva campaña solidaria

Mientras los restos de la vivienda son removidos para evitar derrumbes, la familia inició una campaña solidaria en Río Gallegos. Vecinos y allegados se sumaron para colaborar con materiales, herramientas y aportes económicos.

“Ahora mismo estamos sacando todo, y van a derrumbar lo que quedó del segundo piso. Mañana vamos a recorrer los cenines y el sindicato para ver si podemos conseguir ayuda”, explicó Sasha.

Cómo ayudar

Quienes deseen colaborar con la familia pueden hacerlo a través de los siguientes contactos:

2966-701083 / 2966-254475

Alias: mariana32.lemon

Cada aporte, por pequeño que sea, ayuda a que esta familia de Río Gallegos pueda volver a empezar tras perder todo en el incendio del barrio Juan Pablo II.