La ciudad de Puerto San Julián amaneció este domingo con un importante operativo policial y judicial a raíz de un grave hecho registrado durante la madrugada en una vivienda precaria ubicada en las inmediaciones del cementerio local. El episodio dejó como saldo un hombre fallecido, otro con heridas de gravedad y una tercera persona demorada, mientras la investigación se encuentra en pleno desarrollo.

El procedimiento movilizó a distintas áreas especializadas de la Policía de Santa Cruz, que desde las primeras horas del día trabajan intensamente para reconstruir la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, el episodio ocurrió en un inmueble de características precarias situado en un sector cercano al cementerio de Puerto San Julián. Por causas que aún son materia de investigación, se produjo un violento incidente que terminó con consecuencias fatales.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron el fallecimiento de una persona, mientras que otra fue encontrada con lesiones de extrema gravedad. La víctima herida recibió asistencia y fue trasladada para recibir atención médica, permaneciendo internada mientras se evalúa la evolución de su estado de salud.

En paralelo, un hombre fue demorado por disposición de las autoridades judiciales y quedó a disposición de la investigación mientras se realizan las actuaciones procesales correspondientes. Hasta el momento no trascendieron oficialmente las circunstancias que motivaron su demora ni el grado de participación que habría tenido en el hecho.

La escena permanece completamente resguardada por personal de la Comisaría local, con la intervención de especialistas de la División de Investigaciones (DDI) y del Gabinete Criminalístico, quienes llevan adelante un exhaustivo relevamiento en busca de pruebas que permitan esclarecer lo sucedido.

Los peritos trabajan en la inspección ocular del inmueble, el levantamiento de rastros, la obtención de evidencia biológica y fotográfica y la documentación de todos los elementos que puedan resultar de interés para la causa. Estas tareas serán determinantes para reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

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