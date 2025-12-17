Voraz incendio en Río Gallegos: tres viviendas afectadas por el fuego en el barrio José Font El siniestro se desató este miércoles al mediodía en una vivienda del barrio José Font. Debido al fuerte viento, las llamas se propagaron rápidamente a casas linderas, lo que obligó a un amplio operativo de Bomberos.

Un incendio de importantes dimensiones se registró en la tarde del miércoles en la ciudad de Río Gallegos, donde el fuego iniciado en una vivienda se propagó y afectó a otras dos casas ubicadas en un mismo terreno, generando un amplio operativo de emergencia por parte de los Bomberos de la Policía de Santa Cruz.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12:30 del mediodía en una vivienda situada sobre calle Ayohuma al 1100, en la intersección con García, dentro del barrio José Font. La construcción, realizada con materiales ligeros y revestida en madera fenólica, fue rápidamente consumida por las llamas.

Según se informó, el fuerte viento que se registraba en la zona, avivaron el fuego y dificultaron las primeras tareas de control, incrementando el riesgo de propagación hacia viviendas linderas.

Al arribar la dotación de la División Cuartel Dos, los efectivos constataron un incendio generalizado que ya había alcanzado a tres viviendas dentro del mismo predio, lo que obligó a desplegar un operativo coordinado entre varios cuarteles.

Desde la Superintendencia de Bomberos informaron que personal de la División Cuartel Uno brindó apoyo con equipos de respiración autónoma, permitiendo que los bomberos trabajaran de manera segura en sectores con alta concentración de humo.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En tanto que, la División Cuartel Central aportó apoyo hídrico mediante el móvil cisterna 695, garantizando el abastecimiento de agua necesario para combatir el incendio. En el lugar trabajaron de manera conjunta efectivos de la División Cuartel Dos y del Cuartel 19, bajo la supervisión de los jefes de unidad.

Efectivos de la Comisaría Cuarta trabajaron ordenando el tránsito y el perímetro y trabajadores de Servicios Publicos SE intervino por cables afectados.

Una persona que se encontraba en el interior de la vivienda fue evacuada a tiempo y afortunadamente no se registraron personas lesionadas, pero sí casos leves de inhalación de humo.

Se esperan pericias para determinar las causas del incendio, que podrían estar vinculadas a un cortocircuito.