Voraz incendio en Río Gallegos: una casa fue consumida por las llamas y murieron dos mascotas Las llamas se propagaron rápidamente por toda la propiedad, alimentadas por la presencia de materiales inflamables en el interior. Un amplio operativo de bomberos logró controlar la situación, aunque los daños fueron casi totales y la escena quedó bajo investigación.

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Un impactante incendio de gran magnitud se desató en la noche del sábado 2 de mayo de 2026 en la ciudad de Río Gallegos, dejando como saldo importantes pérdidas materiales y la muerte de dos mascotas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:30 horas en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Cañadón Seco y Las Heras, en el Barrio APAP. Según informaron fuentes oficiales, el fuego se encontraba completamente generalizado al momento de la llegada del personal de emergencias.

Efectivos de la División Cuartel Decimonovena fueron los primeros en intervenir y constataron que las llamas afectaban una vivienda de siete ambientes. El foco ígneo se había propagado rápidamente por dormitorios, cocina-comedor y un sector de garaje donde se almacenaban autopartes, herramientas, grupos electrógenos y líquidos inflamables como pinturas y solventes, lo que habría favorecido la intensidad del incendio.

Para controlar la situación, los bomberos desplegaron una línea devanadera y utilizaron equipos autónomos, realizando un ataque directo desde el frente de la propiedad. El operativo contó además con el apoyo hídrico y de personal de otras dependencias, entre ellas la División Cuartel 2da, Cuartel Central y la unidad de rescate de la División Cuartel 1ra.

Dramático momento

En redes sociales se difundieron imágenes del incendio, donde se observan llamas de gran altura y el arriesgado accionar de un vecino que, en medio del siniestro, intentó cerrar el suministro de gas para evitar una tragedia mayor.

Afortunadamente, no había personas dentro de la vivienda al momento del incendio. Sin embargo, dos perros que se encontraban en el interior fallecieron a causa del fuego, generando una profunda conmoción.

La propietaria del inmueble debió ser asistida por personal sanitario tras sufrir una crisis nerviosa producto de la situación.

Pericias e investigación en curso

Tras lograr la extinción del incendio y realizar tareas de enfriamiento, el lugar quedó bajo resguardo para la realización de pericias que permitan determinar el origen del fuego.

El operativo fue coordinado entre distintas dotaciones de bomberos y contó con la colaboración de efectivos de la División Comisaría Tercera y personal del hospital local. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.