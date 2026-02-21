Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bomberos de Río Turbio intervinieron este viernes por la noche en un accidente automovilístico ocurrido en plena zona céntrica de la localidad. Los ocupantes del rodado debieron ser trasladados al hospital.

Cerca de las 23:10, personal de la División Cuartel 9ª acudió de urgencia a la intersección de las avenidas 9 de Julio y Gendarmería Nacional tras reportarse el vuelco de una camioneta Ford Ranger. Al arribar con la unidad Ford Cargo 1722, los efectivos constataron que el vehículo estaba volcado sobre el techo.

En coordinación con la Comisaría local, realizaron el desconectado preventivo de la batería para evitar riesgos eléctricos y llevaron adelante una inspección minuciosa a fin de descartar derrames de combustible que pudieran generar peligro ambiental o de incendio.

Además, confirmaron que quienes viajaban en la camioneta lograron salir por sus propios medios y ya habían sido derivados al nosocomio para su evaluación. El operativo concluyó una vez que la grúa municipal retiró el vehículo y la zona quedó completamente despejada.

