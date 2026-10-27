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La Policía de Santa Cruz solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar a Ludmila Otrino, una adolescente de 17 años, cuyo paradero se desconoce en Río Gallegos. Su búsqueda se suma a la de Johana Olguín, de 36 años, y Camila Alejandra Guineo, de 27, quienes también son buscadas en la capital santacruceña.

Las autoridades gubernamentales sostienen el pedido de búsqueda en las redes sociales y en el Sistema de Registro de Personas Extraviadas (SIRPEX).

La información sobre las dos mujeres fue requerida el lunes por el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Seguridad, cuando se informó que los operativos continuaban. Con la incorporación de Ludmila, son tres las personas de sexo femenino cuyos paraderos intenta establecer la Policía en la ciudad.

Buscan a Ludmila Otrino, de 17 años

Según la descripción difundida por la Policía, Ludmila es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez clara, cabello corto rubio y ojos celestes.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato con la línea de emergencias 911 o se acerque a la comisaría más cercana.

Las otras dos mujeres que son buscadas

Una de las búsquedas corresponde a Johana Olguín, de 36 años, quien, según informó la Policía, se retiró del Centro de Salud Mental el domingo 25 de octubre a las 22:45. Es de tez blanca, mide 1,65 metros, tiene cabello negro enrulado y tatuajes. Al momento de ausentarse vestía un pantalón de jean claro, una remera verde oscura y mocasines negros.

Johana Olguín, de 36 años, es de tez blanca, mide 1,65 metros, tiene cabello negro enrulado y posee tatuajes.

También se busca a Camila Alejandra Guineo, de 27 años. Tiene contextura robusta, tez blanca, mide aproximadamente 1,70 metros y posee cabello largo negro con reflejos marrones.

La otra búsqueda: Camila Alejandra Guineo, de 27 años.

Según la descripción difundida, al momento de ausentarse vestía una campera tipo parca, una calza deportiva verde y rosa, zapatillas negras marca Nike y llevaba una mochila verde agua.

Cómo aportar información

La Policía de Santa Cruz pidió a la población que, ante cualquier dato que pueda ayudar a localizar a alguna de las tres mujeres, se comunique con el 911 o se dirija a la dependencia policial más cercana.

Las búsquedas permanecen activas y las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para aportar información que permita establecer sus paraderos.

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