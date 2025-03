Yanet Costilla habló sobre el calvario que vivió con su expareja, Luciano Giménez y contó cómo fueron los momentos previos al ataque que conmocionó al país entero.

En diálogo con A24, Costilla contó que conoció a Giménez en mayo del año pasado y comenzaron su relación en septiembre. Sin embargo, apenas un mes después, todo se tornó violento. “En octubre tuvo un episodio en mi casa donde se puso agresivo. Tuvo un brote y ocasionó daños materiales. Ahí hice la primera denuncia”, relató.

Tras ese hecho, Yanet decidió terminar la relación. “Me di cuenta de que no podía estar en esa situación. Se puso violento, me rompió una tele y un teléfono y después intentó atentar contra su vida. En ese momento tuve que pedir ayuda, fue su madre, lo busco y se lo llevó”.

La joven en ese momento hizo una denuncia pero no por violencia de género, sino por daños materiales

Los minutos previos al ataque

A comienzos de este año, ambos retomaron la comunicación, pero la tranquilidad duró poco. “Ese domingo, se despierta en su casa y me hace un planteo celoso porque yo había bloqueado a su jefa en redes”, contó Yanet.

En audios que salieron a la luz, se escucha cómo él la increpa: “En el Instagram del que yo laburo pongo lo mismo que en el otro perfil y no me salís porque me bloqueaste totalmente. Dale, no soy boludo. Vos escondés cosas, no soy tan tarado. No sé qué me querés esconder, pero bueno, vos sos la que esconde, yo no escondo cosas”.

“Le dije que no era así y lo bloqueó. A los cinco minutos apareció en mi casa. Rompió un vidrio y entró directamente a atacarme”, explicó la joven y detalló: “No tocó la puerta, no gritó ni nada. Entró a los golpes. Intenté huir, pero no pude abrir la puerta. Me golpeó adentro de mi casa, me tiró del pelo y golpeó mi cabeza contra la pared. Mi vecino me salvó la vida porque si él no gritaba, no me soltaba”.

El pedido de justicia y el miedo constante

Tras la agresión, Yanet sufrió traumatismo en la cabeza y varios hematomas en el rostro. “Gracias a Dios fueron lesiones leves, pero tengo miedo por mí y por mi familia. Hasta que no sepa qué decisión va a tomar la justicia, no voy a estar tranquila”.

Además, denunció que no le informaron sobre los antecedentes de Giménez: “Cuando hice la primera denuncia, nadie me avisó que ya tenía otras. También se cuestiona cómo no le pidieron los antecedentes en el trabajo. Parece que no figuran porque no llegaron a un caso penal”.

Con mucho valor, Yanet eligió contar su historia para ayudar a otras mujeres. “Me costó hablar, pero lo hago para que ninguna más se quede callada. Pido justicia, no solo por mí, sino por todas las mujeres que están en silencio. La justicia tiene que reaccionar”.