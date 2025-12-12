Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la noche de este jueves en el Club Estudiantes de Santa Rosa de La Pampa, se realizó la ceremonia de cierre de los XXXII Juegos Binacionales de la Araucanía, donde la provincia de Río Negro se coronó campeona con un total de 218 puntos.

El podio lo completó La Pampa con 210 puntos y Los Lagos con 174.

El cuarto puesto fue para Chubut con 162 puntos, el quinto para Bío Bío con 161 y el sexto para Neuquén con 141. Detrás se ubicó, Araucanía con 126, Los Ríos con 120, Santa Cruz con 114, Tierra del Fuego con 83, Magallanes con 79, Ñuble con 78 y Aysén con 54.

La Selección de Básquet Masculino obtuvo el tercer puesto.

Los Juegos Binacionales de la Araucanía tuvieron como sede a la provincia de La Pampa luego de que Tierra del Fuego se bajase como anfitrión por cuestiones económicas.

En los deportes de conjunto, la Selección de Básquet Masculino de Santa Cruz obtuvo la medalla de Bronce tras vencer a Bío Bío por 81 a 79 en tiempo suplementario.

El partido por el tercer puesto contra Bío Bío se definió en suplementario.

El equipo estuvo integrado por Nazareno Scipioni de Río Turbio, Tomás Pereyra de Puerto San Julián, Jerónimo Oller de Pico Truncado, Bautista Salvia, Mateo Cirignoli y Alessio Meghella de Caleta Olivia, y Thiago Montes, Simón Gallardo, Felipe García, Benjamín Infante y Juan Ignacio Carballo de Río Gallegos.

Integraron el cuerpo técnico José Luis Elia de Río Turbio y Ezequiel Veronese de Puerto San Julián.

En tanto que las Selecciones de Fútbol y de Vóley, en ambas ramas, finalizaron quintas y la Selección de Básquet Femenino se ubicó novena.

Más medallas

En Atletismo, Santiago Guidetti, alcanzó el primer puesto en los 100 metros llanos con un tiempo de 10,755; Jeremía James Peronja logró el primer puesto en Salto en Alto con una marca de 2.01 mts. y Abril Petazzi se adjudicó el tercer lugar en la prueba pedestre de 5 Km y en los 3000 metros. Además, la posta 4×400 metros integrada por Abril Petazzi, Victoria Sabatini, Isabela Prates y Cielo Martínez se ubicó en el tercer puesto.

En Judo, Desiree Polaco obtuvo la medalla de Bronce en la categoría hasta 78 Kg.

En Natación, Dana García obtuvo la medalla de Oro en 200 Libres, 400 Libres, en 800 Libres, 100 Mariposa, 200 Mariposa, 200 Espalda, 400 Combinados, 200 Libre, la de Plata en 100 Espalda y 100 Libres y la de Bronce en 50 Espalda; Lourdes Bicocca alcanzó la medalla de Plata en la prueba de 400 Libres y 400 Combinado; Lautaro Tedesco, la de Bronce en 1500 Libres y 400 Libres y Jana Manriquez, la de Bronce en 200 Pecho.

Es de destacar que el equipo femenino con Priscila Haro como técnica e integrado por Dana García, Jana Manrique, Lourdes Bicocca, Zoe Acuña, Pía Albornoz y Paloma Balcazar, logró el tercer puesto en la general.

1 de 14 | La Selección de Vóley Masculino finalizó quinta. 2 de 14 | La Selección de Vóley Femenino se ubicó quinta. 3 de 14 | Santiago Guidetti alcanzó el primer puesto en los 100 metros llanos. 4 de 14 | La posta 4x400 metros se ubicó en el tercer puesto.. 5 de 14 | Las nadadoras Lourdes Bicocca y Dana García en el podio de los 400 Libres. 6 de 14 | Jeremía James Peronja logró el primer puesto en Salto en Alto con una marca de 2.01 mts. 7 de 14 | La Selección de Fútbol Masculino finalizó quinta. 8 de 14 | esiree Polaco obtuvo la medalla de Bronce en la categoría hasta 78 Kg. 9 de 14 | El partido por el tercer puesto contra Bío Bío se definió en suplementario. 10 de 14 | 11 de 14 | 12 de 14 | La Selección de Básquet Masculino obtuvo el tercer puesto. 13 de 14 | La Selección de Básquet Femenino finalizó quinta. 14 de 14 | Abril Petazzi se adjudicó el tercer lugar en la prueba pedestre de 5 Km y en los 3000 metros.