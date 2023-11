Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Gimnasio Luis “Lucho” Fernández se realizó el Torneo Juvenil de Vóley para las categorías Sub 12 femenino, Sub 13 femenino y Sub 17 masculino, del que participaron planteles de los gimnasios municipales 17 de Octubre, Benjamín Verón y Lucho Fernández, y también el Club Boca, y el equipo Fénix.

La profesora Paula Carrizo comentó que “los chicos y chicas ya vienen jugando todo el año, la idea es darle más juegos para que ellos vayan y disfruten lo que es el deporte”.

Destacó que no solo es importante la participación de los deportistas sino que también “en todo lo que es inferiores siempre hay mucho acompañamiento de los padres, así que eso está bueno”.

Respecto a la modalidad de juego explicó que hubo 4 equipos por categoría y jugaron todos contra todos, primero y segundo llegaban a la final y tercero y cuarto fueron por el tercer puesto.

Finalmente Carrizo señaló que si bien está concluyendo el año, están todos invitados a inscribirse para el año que viene para jugar vóley, que es un deporte muy convocante en los gimnasios municipales. “Es muy bueno que el deporte y puntualmente la disciplina siga creciendo. Hace dos años volvimos a iniciar con las inferiores y la verdad que va creciendo bastante bien”, dijo.

Resultados finales

Categoría sub 13 femenino

1° Lucho Fernández

2° Verón

3° 17 de octubre

Sub 17 masculino

1° 17 de Octubre

2° Boca

3° Fenix