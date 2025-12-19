Río Gallegos celebró este viernes 19 de diciembre sus 140 años de historia, con una intensa agenda de actos oficiales que contaron con la participación de autoridades provinciales, municipales, instituciones y vecinos, quienes acompañaron un nuevo aniversario de la ciudad capital de Santa Cruz.

La jornada conmemorativa comenzó a las 9:00 horas con la ceremonia por el 140° Aniversario de la Creación de la Prefectura Río Gallegos e Islas Malvinas, realizada en la Plaza de Armas de la institución, ubicada en la intersección de las calles 9 de Julio y Gobernador Lista.

Más tarde, a las 11:30, se celebró el tradicional Tedeum en la Iglesia Catedral, presidido por el obispo de la Diócesis de Río Gallegos, monseñor Ignacio Damián Medina, con la participación de autoridades y vecinos de la ciudad.

Monseñor Ignacio Damián Medina presidió el Tedeum por el 140º aniversario de Río Gallegos y llamó a "despertar a la solidaridad y la esperanza" frente a los desafíos sociales actuales.

Durante su homilía, el obispo invitó a reflexionar sobre el presente de la capital santacruceña, al señalar que la conmemoración no solo remite a la historia, sino también a los desafíos actuales. “Celebramos 140 años de una historia de viento y de lucha en este rincón austral de la patria, pero también venimos a buscar una luz que ilumine nuestro presente”, expresó.

Daniel Álvarez, jefe de Gabinete provincial; Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos; Reneé Fernández, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz; Darío Menna, intendente de Río Turbio, y Aldo Aravena, intendente de 28 de Noviembre.

Además, advirtió sobre la situación social y económica actual: “No podemos ignorar la crisis que golpea a nuestro país y especialmente a muchos vecinos. El frío de Santa Cruz no es solo climático, a veces es el frío de la incertidumbre y de la mesa que cuesta llenar”. En ese sentido, destacó el mensaje de esperanza y unidad, remarcando la importancia de la solidaridad, el diálogo y la paz social como caminos para fortalecer a la comunidad.

Finalmente, destacó que Río Gallegos no es una ciudad de paso, sino “una comunidad con raíces profundas”, y pidió bendiciones para las familias y para quienes tienen la responsabilidad de gobernar la ciudad.

Acto central en el Mástil Mayor

Tras el Tedeum, las autoridades y vecinos se dirigieron hacia el centro de la ciudad para participar del Acto Central por el 140° Aniversario de Río Gallegos que, como cada año, tuvo lugar en el Mástil Mayor, ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y Néstor Kirchner.

El izamiento de las banderas nacional, provincial y de la ciudad estuvo a cargo del intendente Pablo Grasso, junto al jefe de Gabinete de la Provincia, Daniel Álvarez, y el jefe de la Prefectura Río Gallegos e Islas Malvinas, prefecto principal Sergio Ariel Esquivel. También participaron la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Renée Fernández, y los intendentes de Río Turbio, Darío Menna, y de 28 de Noviembre, Aldo Arabena, además de concejales y autoridades locales.

Luego siguió la entonación del Himno Nacional Argentino y del Himno Oficial de Río Gallegos “Malambo Blanco”, de Hugo Giménez Agüero; interpretados por los alumnos del taller de Lengua de Señas del Cenin N°4 “Manos y Manitos que hablan”, bajo la coordinación del profesor Fernando Maciel.

Las banderas nacional, provincial y municipal fueron izadas por autoridades presentes.

La Escuela de Lengua de Señas del Cenin N°4 entonó el Himno Nacional y "Malambo Blanco", en un emotivo momento del acto aniversario de Río Gallegos.

Entrega de presentes institucionales

Durante el acto se realizó la entrega de presentes conmemorativos por el aniversario de la ciudad. En representación del Gobierno Provincial, el jefe de Gabinete Daniel Álvarez entregó una placa al intendente Pablo Grasso y a la diputada nacional Moira Lanesan Sancho.

Daniel Álvarez, en representación del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, entregó un presente al intendente Pablo Grasso y a la diputada nacional Moira Lanesan Sancho.

También hicieron lo propio la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Renée Fernández; el secretario general Diego Castro, el diputado provincial Pedro Muñoz y el diputado por Río Gallegos Eloy Echazú en representación de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz; los intendentes de Río Turbio y 28 de Noviembre, Darío Menna y Aldo Arabena -respectivamente-; el presidente de la Comisión de Fomento de Koluel Kaike, Tomás Cabral; y la concejala de Perito Moreno, Pamela Pessoa.

El jefe de la Prefectura Río Gallegos e Islas Malvinas, Sergio Ariel Esquivel, también entregó un presente a la ciudad, mientras que el intendente Pablo Grasso devolvió el gesto reconociendo el 140° aniversario de la Prefectura, que se celebra en la misma fecha.

Premio Anual Villarino: homenaje a los pioneros

Uno de los momentos más emotivos fue la lectura del decreto que instituye el Premio Anual Villarino, destinado a reconocer al vecino con mayor antigüedad de residencia en la ciudad. En esta edición, el Premio Villarino 2025 fue otorgado a Doña Dalmacia Candelaria Stambuk (apellido materno Césped), quien este año cumplió 100 años.

Dalmacia Candelaria Stambuk, ganadora del Premio Anual Villarino, junto a su hija y el intendente Pablo Grasso, durante el acto por el 140º aniversario de Río Gallegos.

Conocida cariñosamente como “La Chona”, nació en Puerto Coyle en 1925 y se radicó en Río Gallegos a los cuatro años, donde desarrolló toda su vida familiar y social. A sus 24 años contrajo matrimonio con el señor Domingo Oscar Castro, suboficial de la Gendarmeria Nacional. De esa unión, el 14 de junio de 1950, nació su única hija Silvia Marta Castro Stambuk, quien estuvo acompañando a su madre durante el acto.

El intendente Pablo Grasso le entreó una placa conmemorativa y un arreglo floral.

También se realizó un reconocimiento especial a Francisco Joses, vecino longevo de la ciudad que cumple años el mismo día del aniversario de Río Gallegos.

Francisco Joses, vecino reconocido en el aniversario de Río Gallegos, junto a su familia y el intendente Pablo Grasso, durante el acto central.

Reconocimiento a trabajadores municipales y periodistas

Durante el acto se entregaron medallas a empleados municipales que se jubilaron recientemente, en reconocimiento a los años de servicio prestados a la comunidad.

Trabajadores municipales que accedieron a la jubilación este año recibieron un reconocimiento durante el acto por el 140º aniversario de Río Gallegos.

Además, se llevó a cabo la entrega de los Premios “Don Alberto Raúl Segovia”, una distinción con más de 30 años de trayectoria que reconoce la labor del periodismo local.

Gráfica: Andrea Daufí (La Opinión Austral)

Andrea Daufí (La Opinión Austral) Televisión: Javier Arias (TVeo Noticias)

Javier Arias (TVeo Noticias) Medios Digitales: El Refugio, proyecto de Jorge Alan Austin

El Refugio, proyecto de Jorge Alan Austin Radio: Javier Sevesso (Rock and Frío)

Javier Sevesso (Rock and Frío) Fotoperiodismo: Romina Barrientos

Los premios fueron entregados por concejalas Giulliana Tobares, Victoria Ojeda y Daniela D’amico del Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos.

El mensaje del intendente Pablo Grasso en el 140º aniversario de Río Gallegos

El cierre del acto central por el 140º aniversario de Río Gallegos estuvo a cargo del intendente Pablo Grasso, quien brindó un discurso enfocado en el reconocimiento a los vecinos, los pioneros y los trabajadores municipales, y en la necesidad de mantener la unidad y el compromiso colectivo frente a los desafíos actuales.

El intendente Pablo Grasso destacó el rol de los pioneros, los trabajadores municipales y los jóvenes durante su mensaje aniversario.

“Primero quiero reconocer a todos y cada uno de los vecinos de esta ciudad con los que hemos compartido momentos muy lindos y también momentos complicados, pero siempre juntos”, expresó el jefe comunal, destacando el espíritu solidario que caracteriza a Río Gallegos. En ese sentido, afirmó: “Río Gallegos es la ciudad cordial que nuestros pioneros forjaron, caminaron y crearon, y que tenemos que seguir manteniendo”.

Grasso hizo referencia a las dificultades institucionales que atravesaron la organización del aniversario, pero llamó a mirar hacia adelante. “Son circunstancias momentáneas que tenemos que recomponer, porque la comunidad merece respeto y merece compartir un aniversario de estas características”, sostuvo, remarcando la importancia de fortalecer el vínculo entre las instituciones y el pueblo.

El intendente también puso en valor el rol de los trabajadores municipales, especialmente de quienes accedieron este año a la jubilación. “Siempre que hay un problema en cualquier punto de la ciudad, llaman a un municipal. Siempre que hay algo que arreglar o que contar, llaman a un municipal”, subrayó, y agregó que gracias a su esfuerzo Río Gallegos cuenta con servicios de calidad en salud, deporte, seguridad, obras y eventos culturales.

En otro tramo de su discurso, Grasso destacó que muchas de las obras y mejoras de la ciudad se realizan con mano de obra local. “Esto que está acá lo hicieron los vecinos de nuestra ciudad. No licitamos obras para que vengan de afuera, lo hacemos nosotros”, afirmó, reivindicando el trabajo y la capacidad de los habitantes de Río Gallegos.

Asimismo, el jefe comunal se refirió al contexto político y económico actual, marcando una postura crítica frente a los ajustes y el endeudamiento. “No vamos a acompañar un presupuesto con endeudamiento, cuando una provincia que tenía superávit pasa a tener déficit y ni siquiera convoca a los intendentes para buscar soluciones conjuntas”, señaló.

Finalmente, Grasso convocó a no bajar los brazos y a seguir construyendo una ciudad con oportunidades para todos. “No tengamos miedo a la gente. La gente nos puso acá y si no hacemos lo que la gente quiere, nos vamos a casa”, enfatizó. Y cerró su mensaje con un llamado a la esperanza y al trabajo colectivo: “Sigamos juntos construyendo la ciudad que soñaron nuestros pioneros, la que sueñan nuestros vecinos y también nuestros jóvenes. Feliz aniversario, Río Gallegos”.