Jairo Guzmán, candidato a diputado nacional de Santa Cruz por La Libertad Avanza (LLA), enfatizó que la elección actual es una “batalla cultural” que definirá el futuro del país.

En entrevista con LU12 AM680 Radio Río Gallegos, Guzmán sostuvo que la presión y la especulación que hoy atraviesan los mercados del dólar se deben a un tema puramente político: los inversores están esperando ver si el pueblo argentino decide “retroceder” o si apoya al presidente Javier Milei en las reformas necesarias para consolidar un camino hacia el equilibrio fiscal y el desarrollo económico.

El dirigente liberal advirtió que Santa Cruz no está exenta de esta crisis. Hoy, el principal problema de la provincia es que “no genera confianza para la llegada de inversiones“, lo que se traduce en una “desocupación cada vez más galopante” y una población “cada vez más pobre“. Lamentó que, si antes no se ofrecía futuro a los jóvenes, ahora no se le ofrece a “nadie”.

Mano de obra local

Guzmán arremetió contra la reciente ley provincial del 90/10 de mano de obra local, calificándola como una “demostración de la debilidad de la política santacruceña”. Argumentó que es imposible atraer inversiones si se obliga a las empresas a tomar un 90% de mano de obra local cuando, en muchos casos, no existe la mano de obra calificada necesaria.

Utilizó una analogía para explicar la postura de su partido: “Yo te puedo atraer con un incentivo o te puedo hacer entrar a los empujones”. Sostuvo que sacar una ley de este tipo es “querer hacer entrar a las empresas a las piñas“.

Guzmán explicó que la meta debería ser lograr el 100% de mano de obra local, pero incentivando a las empresas a tomarla, no obligándolas. Subrayó que, al no tener una visión política, el kirchnerismo, que ha encontrado un refugio en lo público, está destruyendo las condiciones para la inversión.

Insistió en la necesidad de desideologizar la política santacruceña. Su visión pragmática se centra en lograr que el santacruceño tenga un buen poder adquisitivo y que se generen las condiciones para que los inversores vengan a la provincia. Para lograrlo, es indispensable un ajuste del Estado provincial y una reducción de impuestos.

En contraste, denunció que en Santa Cruz y en Río Gallegos se suben cada vez más los impuestos, castigando el progreso. Puso como ejemplo que, en la capital, se cobra más impuesto a quien se compra un cero kilómetro que a quien compra un auto usado. “Te castigan el progreso”, resumió.

Advirtió que, si no se realizan reformas, Santa Cruz será una “gran villa miseria”. Mencionó localidades como Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, y Gobernador Gregores, donde los municipios pagan sueldos de 350.000 pesos, una suma con la que una familia no puede vivir.

Hacia la Reforma Laboral

Para revertir esta situación, compartió con el gobierno nacional que se deben realizar reformas. Para que la gente tenga tomar trabajo en blanco, se necesita una reforma laboral urgente y una reforma sindical que impida que los gremios manejen la bolsa de trabajo. A esto se suma una reforma impositiva para reducir la presión fiscal.

Sobre la retención a la exportación, reclamada por las pesqueras, afirmó estar “en contra de los impuestos” que castigan a quien quiere producir y generar divisas. Además, hizo un llamado a priorizar los recursos del Estado en lo esencial, como asfalto, cloacas, gas y luz en los terrenos entregados, en lugar de financiar shows o actos políticos. “El estado no está para hacer un show, para eso está el sector privado”, sostuvo.

Esfuerzo

Más adelante, aseguró que el hecho de que Javier Milei haya ganado las elecciones demuestra que Argentina tiene una madurez política inesperada, ya que la sociedad acompañó un ajuste de alto costo político que nunca antes se había intentado.

Sin embargo, lo que falta es la “pata del Congreso” para generar la seguridad jurídica que atraiga inversiones. Para poner un “bar en Gallegos”, un inversor necesita la certeza de que en cinco o diez años no cambiarán las reglas. Esto se logra con leyes que den garantías de que “los sindicatos no te van a joder” y que “no te van a venir a chupar la sangre todos cuando vos quisiste levantar la persiana”.

El candidato reconoció que el Gobierno ha cometido errores en las formas, citando como ejemplo el corte de pensiones por discapacidad sin una evaluación previa. “Hiciste pagar a justos por pecadores“, admitió, señalando que “eso está mal y nuestro gobierno lo reconoce“. A pesar de estos errores, hizo hincapié en que el pueblo argentino hizo el esfuerzo para soportar la crisis y logró frenar la inflación mensual del 25% que había dejado el gobierno anterior.

Finalmente, Guzmán señaló la gran desilusión que percibe en sus recorridos por la provincia respecto a la política en general, sumado a problemas muy graves a nivel educativo, sanitario y de seguridad, con un crecimiento “impresionante” del narcotráfico. Concluyó que el gran consenso en Argentina es que se necesita reactivar la economía y que no se puede volver a ser la “Argentina pendular” de siempre, ratificando el lema de su campaña: “La Libertad Avanza o Argentina Retrocede”.